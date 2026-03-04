Von Blutspende, über Hochklassik bis Hochzeitsmesse – am kommenden Wochenende wartet der Kreis Böblingen mit ganz unterschiedlichen Freizeitangeboten auf.
04.03.2026 - 20:00 Uhr
Der Frühling wagt sich so langsam aus der Deckung. Im Kreis Böblingen bedeutet das am kommenden Wochenende ganz viel Sonnenschein. Da bietet sich ein Spaziergang in der Natur oder eine Auszeit in der Sonne im eigenen Garten an. Darüber hinaus bieten sich aber von Konzerten über Messen oder Gemeinnützigem auch viele unterschiedliche kulturelle Angebote an.