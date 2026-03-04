Der Frühling wagt sich so langsam aus der Deckung. Im Kreis Böblingen bedeutet das am kommenden Wochenende ganz viel Sonnenschein. Da bietet sich ein Spaziergang in der Natur oder eine Auszeit in der Sonne im eigenen Garten an. Darüber hinaus bieten sich aber von Konzerten über Messen oder Gemeinnützigem auch viele unterschiedliche kulturelle Angebote an.

„Blut spenden – Leben retten“ Den Start macht am Freitag, 6. März, ein Ereignis mit besonders großer Bedeutung: Die Blutspendeaktion in der Motorworld Böblingen. Von 13 bis 18 Uhr lädt der DRK-Verband Baden-Württemberg-Hessen wieder Menschen ein, mit einer einfachen Blutspende nichts Geringeres bewirken zu können, als das Leben eines anderen Menschen zu retten. Nach der Anmeldung vor Ort füllen die Blutspender einen Fragebogen aus und unterziehen sich einem kleinen Gesundheitscheck. Dann werden 500 Milliliter Blut gegeben. Nach der zehnminütigen Pause wartet dann ein Vesperpaket auf die Freiwilligen. Die Veranstalter empfehlen eine Vorab-Anmeldung, damit die Wartezeit gering bleibt. Wer sich spontan zu einer Blutspende entschließt und nicht angemeldet hat, darf dennoch kommen – muss aber mit einer Wartezeit rechnen. Veranstaltungsort ist die Motorworld, Graf Zeppelin-Platz in Böblingen.

In Sindelfingen erklingt die Passion Christi

Am Samstag, 7., und Sonntag, 8. März, kommen Chor- und Orchester-Begeisterte auf ihre Kosten. Um jeweils 18 Uhr erklingt in der Martinskirche Sindelfingen der Zweite Teil des berühmten Oratoriums „Messias“ von Georg Friedrich Händel in Kombination mit einer deutschen Erstaufführung. „Messias“ gilt als eine der populärsten geistlichen Werke im Chor- und Orchesterbereich. Jetzt zur Passionszeit wird das von Jesu Tod und Auferstehung handelnde Stück aufgeführt. Das Sindelfinger Vokalkabinett musiziert mit Vokal- und Instrumentalsolisten. Die Leitung haben Bezirkskantor Daniel Tepper und Konzertmeisterin Theresia Hanke inne. „Messias II“ ist eine Fortsetzung des dreiteiligen Oratoriums für Chor, Vokalsolisten und Barockorchester, das verteilt über die Spielzeiten 2025/26 der Abonnement-Reihe „Musik für Sindelfingen“ aufgeführt wird. Karten sind erhältlich unter www.reservix.de, an Reservix-Vorverkaufsstellen, am I-Punkt und der Abendkasse.

Tipps für die eigene Hochzeit vonnöten?

Ganz undramatisch, dafür voller Vorfreude auf ein besonderes Ereignis soll die alljährliche stattfindende Hochzeitsmesse „Lovebee“ in Sindelfingen ablaufen. Ebenfalls von Samstag bis Sonntag, 7. bis 8. März, können sich Paare in der Stadthalle Sindelfingen Inspiration in Sachen Hochzeitskleidung, Kulinarik, Ringe oder Fotografen holen und entsprechende Kontakte für ihre Hochzeit knüpfen. Insgesamt 80 Profis stehen den Ehepaaren in spe von 11 bis 17 Uhr zur Verfügung. Das Tagesticket kostet im Vorverkauf acht und an der Tageskasse zehn Euro, ab 14 Uhr dann sechs beziehungsweise acht Euro. Kinder bis 16 Jahren haben freien Eintritt. Brautpaare, die im Vorfeld ihres großen Tages einen ruhigen Moment brauchen, können das Kinderbetreuungsangebot wahrnehmen. Weitere Infos gibt es auf https://www.lovebee.de/besucherinfos-lovebee-hochzeitsmesse-sindelfingen/.