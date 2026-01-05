In Berlin kämpfen Tausende Menschen mit den Auswirkungen eines Stromausfalls. Wie kann man sich für solche Fälle rüsten? Eine Solaranlage funktioniert zum Beispiel nicht immer.
Zehntausende Menschen müssen in Berlin seit dem 3. Januar ohne Strom auskommen. Am dritten Tag des Ausfalls im Südwesten der Hauptstadt kämpfen noch rund 30.000 Haushalte mit Kälte und weiteren großen Einschränkungen. Es ist nicht das erste Mal, dass in Deutschland zum Jahreswechsel der Strom ausfällt. In Berlin sollen Linksextremisten Schuld sein, im vergangenen Jahr war es im Westerwaldkreis das extreme Winterwetter: damals waren rund 33. 000 Haushalte am Neujahrstag ohne Strom.