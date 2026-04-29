Tipps für Ludwigsburg Weinwanderung oder Bollerwagen-Wettbewerb? Das ist am 1. Mai im Kreis geboten
Im gesamten Kreis Ludwigsburg wird am Freitag auf Festen oder mit besonderen Aktionen der 1. Mai gefeiert – acht Ausflugstipps für den Feiertag.
Im gesamten Kreis Ludwigsburg wird am Freitag auf Festen oder mit besonderen Aktionen der 1. Mai gefeiert – acht Ausflugstipps für den Feiertag.
Das Wetter scheint mitzuspielen. Wenn am Freitag im ganzen Landkreis Ludwigsburg wieder tausende Menschen zur Maiwanderung aufbrechen, dürfte auf sie in diesem Jahr strahlender Sonnenschein warten. An Ausflugszielen hat der Kreis am Freitag einiges zu bieten – wir zeigen acht Vorschläge.