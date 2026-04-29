Tipps für Ludwigsburg: Weinwanderung oder Bollerwagen-Wettbewerb? Das ist am 1. Mai im Kreis geboten

Das Wetter scheint mitzuspielen. Wenn am Freitag im ganzen Landkreis Ludwigsburg wieder tausende Menschen zur Maiwanderung aufbrechen, dürfte auf sie in diesem Jahr strahlender Sonnenschein warten. An Ausflugszielen hat der Kreis am Freitag einiges zu bieten – wir zeigen acht Vorschläge.

Tag der offenen Tür Hohenbeilstein Das Schlossgut Hohenbeilstein lädt ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür. Dort können die Weine aus dem örtlichen Bio-Weinbau probiert und gekauft werden. Zudem führt Familie Dippon mehrmals am Tag kostenlos durch die Weinberge und den Weinkeller. Unter anderem gibt es um 11 und 15 Uhr spezielle Führungen für Kinder.

Bietigheimer Weinwanderung

In Bietigheim lässt sich am Freitag wieder Maiwanderung und Weingenuss verbinden. An sieben Stationen bieten örtliche Wengerter von 10 bis 18 Uhr ihre Weine an. Mit dabei sind die Wengerter aus der Felsengartenkellerei Besigheim, das Weingut Muck, die Weinmanufaktur Denis Link, der Schnauferhof, das Weingutiérrez und Großer Sommer Riesling.

Barocke Gartentage in Ludwigsburg

Mehr als 130 Aussteller präsentieren am Wochenende im Blühenden Barock Ludwigsburg unter dem Motto „Märchenhafter Blütenzauber“ ihre Auswahl an Pflanzen, Gartenbedarf und Zubehör. Der Besuch der Gartenmesse ist im regulären Eintrittspreis für ein Tagesticket im Blüba enthalten.

Traktoren-Ausstellung in Ottmarsheim

Die Veteranenfreunde Ottmarsheim laden am Freitag zur Bewirtung an der vereinseigenen Veteranenhalle. Wie jedes Jahr stellen sie dort wieder historische Traktoren, Fahrzeuge und Motorräder aus.

Bollerwagen-Wettbewerb in Besigheim

Kurz vor der Fahrradbrücke zwischen Besigheim und Hessigheim bauen die Betreiber des Casablanca Besigheim zum dritten Mal ihren „Casastand“ auf. Wer dort auf seiner Maiwanderung mit dem Bollerwagen vorbeikommt, kann ihn dort fotografieren lassen. Über Instagram lassen die Casa-Wirte ihre Follower über den schönsten Bollerwagen abstimmen. Der Gewinner bekommt einen Gutschein über 100 Euro fürs Casablanca in der Besigheimer Jakobstraße.

Marbacher Blütenfest

Der Obst- und Gartenbauverein Marbach lädt am Freitag zum Blütenfest in der Kleingartenanlage in der Makenhofstraße in Marbach-Hörnle. Los geht es um 11 Uhr, Ende der Veranstaltung soll um 20 Uhr sein. Kulinarisch bieten die Marbacher Jäger ihre Wildspezialitäten an, außerdem gibt es Eis direkt aus dem Eiswagen.

Maifeste der Vereine

Gleich mehrere Vereine aus der Region veranstalten am Feiertag Maifeste. So lädt etwa der Musikverein Erdmannhausen ab 11 Uhr zum Maifest am Musikerheim. Zeitgleich beginnt das Fest des Fördervereins Großbottwarer Handball, der neben der Wunnensteinhalle Großbottwar wieder ein großes Festzelt aufstellt. Bereits am Donnerstagabend startet die Mai Hocketse des TSV Kleiningersheim am Vereinsheim Schönblick. Am Maifeiertag wird dort von 11 bis 21 Uhr weitergefeiert.

Maitage auf dem Hohenasperg

Die Hohenasperger Maitage beginnen ebenfalls bereits am Donnertag, am 1. Mai beginnt das Programm ab 11 Uhr mit den Asperger Stadtmusikanten und einem traditionellen Frühschoppen. Von 15 bis 18 Uhr sorgt dann die Live-Band Dicke Fische für Festivalstimmung.