Pünktlich zu den Pfingstferien stehen die ersten richtig heißen Tage auch in Leonberg und Umgebung an. Klar locken da die Freibäder der Region. Doch auch abseits der Schwimmbecken ist am Wochenende einiges geboten. Auf Sommerfeeling muss dabei keineswegs verzichtet werden.

So lockt etwa am Samstag und Sonntag der Lyra Leo Beach in Eltingen. Dafür wird am Vereinsgelände am Eltinger Hof ein richtiger kleiner Sandstrand aufgeschüttet und mit Palmen und Liegestühlen ausgestattet. Dazu gibt es kühle Cocktails. Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit dem Fassanstich und Musik. Ab 19.30 Uhr spielt dann die Partyband Dropzone. Am Sonntag geht es um 10 Uhr weiter mit einem ökumenischen Gottesdienst und verschiedenen Musikdarbietungen bis in den Abend hinein. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Fahrten mit den Schlepperfreunden.

Der Marktplatz von Weil der Stadt verwandelt sich am Samstagabend in eine Freilichtbühne. Die Weiler Band Stereometria spielt ab 20 Uhr feinste Cover aus Rock, Blues und Funk aus den Rathaus-Arkaden heraus. Organisiert wird das Konzert vom Verein Groove Tonight, der Eintritt ist frei.

Bei dem schönen Wetter zieht es auch die Motorradfahrer in Scharen nach draußen. Das Glemseck im Mahdental ist dabei ein beliebter Halt. Dort findet auch am Sonntag ab 11 Uhr ein Motorradgottesdienst statt.

Eine historische Stadtführung der anderen Art gibt es bereits am Freitagabend in Weil der Stadt. Ab 18 Uhr entführt die Hebamme Marthe die Teilnehmer ins 19. Jahrhundert. Auf unterhaltsame und spannende Weise erzählt sie von einem der ältesten Frauenberufe der Welt und gibt Einblicke in die Sorgen und Nöte der Menschen der damaligen Zeit, als es weder Verhütungsmittel noch Impfstoffe gab. Treffpunkt für die Führung ist am Rathaus, die Teilnahme kostet für alle ab 14 Jahren sieben Euro.