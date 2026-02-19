Ob Funkenfeuer oder Flohmarkt – am Wochenende gibt’s beides. Allerdings nur für diejenigen, die nicht noch ihren Faschings-Kater auskurieren.

Eine lange Woche des Feierns geht zu Ende: Nachdem sich auch der Kreis Böblingen im Bann der Fasnet befand und verkleidete Gestalten noch Anfang der Woche mit viel Trubel durch die Straßen gezogen sind, kehrt gegen Ende der Woche langsam Ruhe ein. Ein paar traurige Konfetti hier, eine leere Bierdose da. Der eine oder andere benötigt vielleicht auch noch das kommende Wochenende, um Gehirnzellen zu reaktivieren, die durch übermäßigen Alkoholkonsum in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Doch für alle, die entweder nichts mit Fasching am Hut haben oder sich nicht von einem ausgewachsenen Kater erholen müssen, gibt es an diesem Wochenende die eine oder andere interessante Veranstaltung.

Funkenfeuer in Magstadt

Die Feuerwehr Magstadt veranstaltet am Samstag, 21. Februar, zum 16. Mal ein Funkenfeuer. Am Samstag nach dem Aschermittwoch soll zur Wintersonnenwende ein Feuer die bösen Geister und den kalten Winter vertreiben. Am Feld hinter den Hochhäusern gibt es ab 17 Uhr in einem beheizten Festzelt Speisen und Getränke. Bei Einbruch der Dämmerung um 17.30 Uhr startet dann ein Fackelumzug am Feuerwehrgerätehaus. Feuerwehrkameraden in historischen Uniformen werden den Zug anführen, die Guggenmusik von „Grün-Weiß Böblingen“ unterstützt musikalisch. Dann wird das Funkenfeuer entzündet. Zu späterer Stunde wird die „Funki-Bar“ eröffnet. Am Friedhof gibt es die Möglichkeit, zu parken, die Zufahrt zum Festplatz ist für Fahrzeuge gesperrt.

Ebenfalls am Samstag findet im Pavillon in Sindelfingen ab 20 Uhr ein Konzert mit den Bands Interference und Lounge Kick statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird allerdings gebeten. Disco, Soul, Funk, Jazz, Pop und rockige Rhythmen – das Publikum bekommt an dem Abend von allem etwas ab.

Bummeln auf dem Mädelsflohmarkt

Wer das Wochenende mit Bummeln verbringen will, hat dazu in Herrenberg die Chance: In der Mehrzweckhalle findet dort am Samstag von 11 bis 15 Uhr ein Mädelsflohmarkt statt. Dort gibt es Klamotten, Schuhe, Handtaschen und Accessoires.