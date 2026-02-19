Ob Funkenfeuer oder Flohmarkt – am Wochenende gibt’s beides. Allerdings nur für diejenigen, die nicht noch ihren Faschings-Kater auskurieren.
19.02.2026 - 08:43 Uhr
Eine lange Woche des Feierns geht zu Ende: Nachdem sich auch der Kreis Böblingen im Bann der Fasnet befand und verkleidete Gestalten noch Anfang der Woche mit viel Trubel durch die Straßen gezogen sind, kehrt gegen Ende der Woche langsam Ruhe ein. Ein paar traurige Konfetti hier, eine leere Bierdose da. Der eine oder andere benötigt vielleicht auch noch das kommende Wochenende, um Gehirnzellen zu reaktivieren, die durch übermäßigen Alkoholkonsum in Mitleidenschaft gezogen wurden.