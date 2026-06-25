An der Hitze führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei. Wie gut, dass man sich zum „Arschbomben-Cup“ ins Sindelfinger Freibad flüchten kann.

Man könnte an dieser Stelle jetzt viele Worte verlieren, blumige Sprachbilder bemühen oder Vergleiche mit diversen, staubtrockenen Landschaften weit südlich der hiesigen Lande ziehen. Kurz gesagt: Es ist heiß - und es soll auch am Wochenende heiß bleiben. So heiß, dass so mancher vielleicht lieber auf seinem Sofa sitzen bleibt, ein kühles Getränk in der Hand.

Wen es aber doch vor die Tür zieht, der könnte sich ins Sindelfinger Freibad aufmachen. Dort lässt es sich nicht nur herrlich im kühlen Nass planschen. Im Springerbecken findet auch der Splashdiving-Cup - besser bekannt als „Arschbomben-Wettbewerb“ - statt. Das Sprungbecken bleibt deshalb von Freitag, 26. Juni, um 15 Uhr bis Sonntag, 28. Juni, um 17 Uhr für den öffentlichen Badebetrieb gesperrt.

Rund 120 Springerinnen und Springer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben sich angekündigt und suchen in mehreren Wettbewerben ihre Meister - vom Ein-Meter-Contest bis zum 10-Meter-Synchronspringen.

Independence Day in der Panzerkaserne

Schweißtreibender dürfte es in der Böblinger Panzerkaserne zugehen. Von 15 Uhr am Samstag, 27. Juni, an wird dort die amerikanische Unabhängigkeit gefeiert - und jeder darf mitmachen. Zutritt zum Gelände wird nur zu Fuß am Haupttor im Herdweg gewährt, der Eintritt ist frei. Am Tor finden Taschenkontrollen statt.

Wer mag, darf trotz Hitze Autos zertrümmern. Foto: Stefanie Schlecht

Auf dem Programm stehen unter anderem Jahrmarktspiele, Hüpfburgen, Klettermöglichkeiten, Bullenreiten und ein Hindernisparcours. Wer sich trotz Hitze noch mehr anstrengen mag, der darf mit einem Vorschlaghammer Autos zertrümmern. Amerikanisches Essen gibt es natürlich auch. Ein Feuerwerk um 22.30 Uhr bildet den Abschluss der Feierlichkeiten.

Gemeinsam auf der Bühne

Etwas entspannter dürfte es zugehen, wenn 300 Kita-Kinder, junge Musiker, Tänzerinnen, Schauspieler und Kunstschaffende gemeinsam die Bühne des Europasaals in der Kongresshalle Böblingen betreten. Am Sonntag, 28. Juni, um 11 Uhr ist nämlich wieder Zeit für „Hand in Hand“ - eines der größten Gemeinschaftsprojekte der Musik- und Kunstschule Böblingen.

In diesem Jahr wird „Der Friedenskristall“ aufgeführt, ein Bühnenprojekt, das auf Gustav Holsts Orchestersuite „Die Planeten“ basiert und Musik, Theater, Tanz und Kunst vereint. Der Eintritt ist frei, man benötigt aber ein Ticket, erhältlich per E-Mail an musikschule@boeblingen.de oder telefonisch unter 07031/6691717.