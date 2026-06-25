An der Hitze führt an diesem Wochenende kein Weg vorbei. Wie gut, dass man sich zum „Arschbomben-Cup“ ins Sindelfinger Freibad flüchten kann.
25.06.2026 - 10:44 Uhr
Man könnte an dieser Stelle jetzt viele Worte verlieren, blumige Sprachbilder bemühen oder Vergleiche mit diversen, staubtrockenen Landschaften weit südlich der hiesigen Lande ziehen. Kurz gesagt: Es ist heiß - und es soll auch am Wochenende heiß bleiben. So heiß, dass so mancher vielleicht lieber auf seinem Sofa sitzen bleibt, ein kühles Getränk in der Hand.