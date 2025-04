Jubiläum, Modellbahn, Konzerte – es bleiben kaum Wünsche offen. Und das alles neben der Langen Kunstnacht in Leonberg und dem „Lebenslauf“ in Ditzingen.

Leonberg als Dreh- und Angelpunkt für Modellbahnfreunde? Offenbar schon, denn bei Walter Eisenbahnen gibt es am Samstag erneut eine Ausgabe des „Lok Out Let“. Fans der kleinen Schienenfahrzeuge können sich bei der Firma im Längenbühl 6/1 in der Zeit von 8 bis 13 Uhr mit neuen Exemplaren eindecken und sich informieren. Außerdem gibt es Tipps für den Aufbau einer eigenen Modellbahnanlage.

Dennis Müller spielt in Eltingen

Wir bleiben in Leonberg, wo es neben der Langen Kunstnacht am Samstag auch noch weitere kulturelle Angebote gibt. So zum Beispiel ein Benefizkonzert des Dennis Müller Flow Trios um 19.30 Uhr im Eltinger Gemeindehaus in der Kirchbachstraße. Pianist Dennis Müller, Karlheinz Link am Schlagzeug und Mario Steinheil am Bass jazzen mit Seele drauf los, der Eintritt ist frei. Um Spenden wird jedoch gebeten, denn der Erlös des Konzerts nach Abzug der Unkosten ist für die dringende Reparatur der Orgel in der Eltinger Michaelskirche bestimmt.

„Soko-Stuttgart“-Flair gibt’s am Samstag im Gerlinger Weltladen. Die Schauspielerin Astrid Fünderich schaut vorbei für Gespräche und nicht zuletzt, um das Team beim Verkaufen zu unterstützen. Zu Gast ist die 61-jährige TV-Kommissarin von 10 bis 13 Uhr. Anlass ihres Besuchs ist das zehnjährige Bestehen des Ladens, das dieser an mehreren Terminen mit zahlreichen prominenten Helferinnen und Helfern feiert.

Fotoclub in Weil der Stadt mit besonderer Aktion

In Weil der Stadt lädt der Fotoclub am Samstag zu einem „offenen analogen Fotowalk“ ein. Interessierte kommen, ausgerüstet mit analoger Kamera und einem 36er-Farbnegativfilm, um 11 Uhr zum Treffpunkt am Bahnhof. Der Walk dauert rund drei Stunden, eine Anmeldung per E-Mail an info@fotoclub-weilderstadt.de ist erwünscht. Der Fotoclub kann dann auch zusätzliche Informationen vorab weitergeben – und eventuell die eine oder andere Kamera zur Verfügung stellen.

In Rutesheim tritt am Samstag der Pop-Chor auf. Das Motto des Konzerts, das um 19 Uhr in der Bühlhalle 2 beginnt, lautet „Viva la Vida“. Unterstützt wird der Chor von der Band Promised. Unter Leitung von Monika Wallner erwartet das Publikum laut Ankündigung „ein vielseitiger Abend mit modernen Chorsätzen, berührenden Momenten und spürbarer Freude auf der Bühne“.

Mit dem Fahrrad zu historisch bedeutenden Wegpunkten

Am Freitag gibt es in Ditzingen von 15 bis 18 Uhr eine Fahrrad-Stadtführung, die sich den historischen Wegeverbindungen in Schöckingen und Heimerdingen widmet. Treffpunkt ist in Ditzingen am Laien. Veranstalter sind die Stadt und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Strohgäu.