Vorweihnachtliches en masse gibt es am Wochenende in und um Leonberg. Unter anderem wird in Korntal mit prominenter Besetzung die Komödie „Alle unter einer Tanne“ aufgeführt.

Das sollte man sich nicht entgehen lassen: An gleich zwei Tagen gibt es in der Michaelskirche in Leonberg-Eltingen das große Weihnachts-Benefizkonzert zugunsten der Lebenshilfe und des Hospizes. Sowohl am Freitag (19 Uhr) als auch am Samstag (16 Uhr) sind der Chor der Lebenshilfe, die Chorgemeinschaft Eltingen, Tenor Alexander Lachner sowie die Musikschule Randysound mit von der Partie. Am Freitag treten außerdem Organist Nils Strohmeier, die Harmonikafreunde Leonberg/Eltingen und Sängerin Daniela Ziegler auf. Am Samstag mit dabei sind der Kinderchor der Kita Nord, Musicalsängerin Heike Knapp, die A-Cappella-Band Just Sing! sowie der Chor Rytmix. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Musik und weitere Weihnachtsmärkte

Bei der letzten „Musik zur Marktzeit“ vor Weihnachten tritt in Ditzingen am Samstag um 10 Uhr die GioCoro Kinder- und Jugendkantorei auf. In der Konstanzer Kirche erklingen besinnliche, weihnachtliche Weisen und Stücke. Auch hier ist der Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

Noch lange nicht Schluss ist in Sachen Weihnachtsmärkte. Am Samstag ab 11 Uhr gibt’s zum Beispiel den Markt in der einzigartigen Atmosphäre der Kirchenburg in Weil der Stadt-Merklingen. Am Sonntag beginnt der 38. Weihnachtsmarkt auf dem Schlosshof in Heimsheim um 11 Uhr. Bereits am Freitag um 18 Uhr beginnt der „Weihnachtstag“ auf dem Rathausplatz in Ditzingen-Hirschlanden.

In Renningen lädt derweil der Musikverein am Samstag zu seinem Jahreskonzert ein. Dabei treten in der Rankbachhalle ab 19 Uhr die drei Orchester des Vereins auf – man präsentiere einen „bunten musikalischen Blumenstrauß“, wie es in der Ankündigung heißt. Neben einem Essensangebot gibt es auch noch eine Tombola. Erwachsene bezahlen 8 Euro Eintritt.

Weihnachtskomödie mit bekannten Schauspielern

Die Weihnachtskomödie „Alle unter eine Tanne“ wird am Samstag ab 20 Uhr in der Stadthalle Korntal aufgeführt. Zum Ensemble gehören unter anderem Claudia Wenzel (bekannt unter anderem aus „In aller Freundschaft“ oder „Der Bergdoktor“), Rüdiger Joswig („Die Küstenwache“), Daniela Wutte („Alarm für Cobra 11“) und Katrin Filzen („Tatort“). Im Stück geht es um die Irrungen und Wirrungen innerhalb einer Familie rund um Heiligabend.

Ein wenig heimeliger dürfte es am Freitagnachmittag im Mehrgenerationenhaus Mikado in der Schillerstraße in Gerlingen zugehen. Dorthin lädt der Verein Atrio ab 17.30 Uhr zum „Interaktiven Rätsel-Abend inklusive Musik, Punsch und Glühwein“ ein. Das Motto: „Alle Jahre wieder. . .“