Los geht’s in Leonberg mit dem Orgelimprovisationskonzert am Sonntag in der Höfinger Laurentiuskirche. Bezirkskantor Attila Kalman liefert an der Orgel live die Musik zum Stummfilm „The Kid Brother“ aus dem Jahr 1927. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kirchensanierung wird gebeten.

In Höfingen eröffnet eine Kunstausstellung

Ebenfalls in Leonberg-Höfingen wird am Sonntag die Kunstausstellung „Irisfalten – ein Spiel mit Farben und Formen“ von Petra Ensdorf eröffnet. Beim Irisfalten entsteht – im Gegensatz zu Origami – Neues aus dem Zusammensetzen ganz unterschiedlicher Papierstücke. Wer sich das genauer ansehen möchte, ist um 11 Uhr im alten Höfinger Rathaus in der Pforzheimer Straße 11 richtig. Die Ausstellung ist anschließend bis zum 24. November zu sehen, jeweils sonntags von 11 bis 17 Uhr.

Lesen Sie auch

Unsere Empfehlung für Sie Spendenprojekt in Leonberg In der Stadtkirche klingt es demnächst viel besser Die Kreissparkasse fördert den Orgelneubau in der Leonberger Stadtkirche mit 20 000 Euro. Doch bis zu der benötigten Summe von einer Million Euro fehlt noch einiges.

In Gerlingen spielt am Samstagabend um 18.30 Uhr die Organistin Antonina Krymova in der Petruskirche (Kirchstraße 40) ein „Konzert für den Frieden“. Zu Gehör kommen Werke deutscher, ukrainischer und russischer Komponisten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Incanto della Musica treten in Korntal auf

In Korntal gibt es derweil am Samstag die fünfte und gleichzeitig letzte Kleine Kammermusik. Es spielt das Ensemble Incanto della Musica der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Von 19 Uhr an erklingen im Katholischen Gemeindezentrum in der Lembergstraße ein Streichquintett von Wolfgang Amadeus Mozart aus dem Jahr 1787, ein Duo für Violine und Violoncello von Erwin Schulhoff aus dem Jahr 1926 sowie ein Streichquintett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Der Eintritt ist frei.

Die Hirschlander Landfrauen warten mit ihrer Traditionsveranstaltung auf: dem Kirbecafé am Sonntag ab 14 Uhr in der Karl-Koch-Halle. Es gibt selbst gebackene Torten und Kuchen sowie Zwiebelkuchen, außerdem bieten die Landfrauen auf dem bunten Kirbemarkt selbst hergestellte Produkte.

Herbstkonzert mit dem Akkordeon-Orchester

Zu seinem Herbstkonzert lädt am Samstag das Akkordeon-Orchester Weil der Stadt-Merklingen in die Merklinger Turn- und Festhalle ein. Es steht unter dem Motto „Panamericana“und wartet unter anderem mit Stücken wie „Smooth Criminal“ (Michael Jackson), einer Bee-Gees-Hitsammlung oder auch der Titelmelodie der Muppet Show auf. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

In Weissach eröffnet am Sonntag die Ausstellung „Jagd und Natur in Stroh. und Heckengäu“ des Heimatvereins Weissach und Flacht. Beginn im Flachter Heimatmuseum, Leonberger Straße 2, ist um 14 Uhr.