Wer am Wochenende im Kreis Böblingen Lust auf ein buntes Programm hat, wird fündig. Hier kommen vier Tipps. Es geht dabei laut und leise zu, man kann drinnen oder draußen verweilen.
08.04.2026 - 20:00 Uhr
Das Wochenende steht vor der Tür und wartet im Kreis Böblingen mit einigen Schmankerln auf. In Sindelfingen starten die Jazztage, in Böblingen saust die Achterbahn auf der Osterkirmes, in Grafenau gibt es filmische Einblicke in das Schloss Dätzingen und seine Geschichte und in Herrenberg lockt die Blütenhocketse des Obst- und Gartenbauvereins ins Grüne.