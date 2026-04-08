Wer am Wochenende im Kreis Böblingen Lust auf ein buntes Programm hat, wird fündig. Hier kommen vier Tipps. Es geht dabei laut und leise zu, man kann drinnen oder draußen verweilen.

Das Wochenende steht vor der Tür und wartet im Kreis Böblingen mit einigen Schmankerln auf. In Sindelfingen starten die Jazztage, in Böblingen saust die Achterbahn auf der Osterkirmes, in Grafenau gibt es filmische Einblicke in das Schloss Dätzingen und seine Geschichte und in Herrenberg lockt die Blütenhocketse des Obst- und Gartenbauvereins ins Grüne.

Seit dem Jahr 2015 sind die Jazztage ein fester Bestandteil des Kulturkalenders in Sindelfingen – und dieses Jahr eine Nummer größer als sonst. Dafür ziehen die Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT), das Kulturamt der Stadt Sindelfingen, die Jazz-Time Böblingen, die MVS Bigband des Musikvereins Sindelfingen sowie die IG Kultur Sindelfingen an einem Strang.

Landesjazzpreisträger spielt

Von Samstag, 11. April, bis Sonntag, 26. April, finden neun Konzerte an drei Veranstaltungsorten statt. Den Auftakt macht am Samstag um 20 Uhr im Sindelfinger Pavillon der aktuelle Landesjazzpreisträger Samuel Restle (Posaune) mit seinem Oktett. Am Sonntagabend tritt die Herrenberger Big Band im Pavillon auf. Tickets gibt es im Sindelfinger i-Punkt oder über www.reservix.de.

Bei bestem Frühlingswetter: Alle, die Lust auf Action haben, könnten auf der Osterkirmes in Böblingen fündig werden. Auf dem Flugfeld dreht sich noch bis Sonntag, 12. April, alles um Fahrgeschäfte, Spiele und Kinderaktionen. Werktags ist die Kirmes von 15 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende von 12 bis 21 Uhr.

Schlossgeschichte und Blütenhocketse

Vermutlich geruhsamer, aber nicht weniger spannend, geht es im Heimatmuseum in Grafenau zu. Dort wird in fünf Filmen die wechselvolle Geschichte des Schlosses Dätzingen erzählt: von 1236 als dem Ritter Manegold von Tatichingen der Grund und Boden geschenkt wurde, bis zu seiner Sanierung im Jahr 2010.

Die Filme laufen am Sonntag, um 10.30 Uhr, 14.30 Uhr und – je nach Nachfrage – noch zu einer weiteren Uhrzeit. Das Museum bittet unter Heimatmuseum@gemeindegrafenau.net um Anmeldung, inklusive Anzahl der Personen, die kommen möchten.

Zwischen Apfelblüten und bei hoffentlich schönem Wetter lädt der Obst- und Gartenbauverein Herrenberg für Sonntag von 11 bis 17 Uhr zur Blütenhocketse ein. Auf dem Gartengelände des Vereins, Höhe Horber Straße 90 in Herrenberg, gibt es Kuchen, Bratwurst, Steaks und Gemüsepfanne.