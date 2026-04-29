Sonnenschein und langes Wochenende – besser kann man kaum in den Wonnemonat Mai starten. Passend dazu ist im Kreis Böblingen eine Menge Programm geboten.

Ein Hoch auf Volker, Winfried und Xeri! So heißen die Hochdruckgebiete, die uns derzeit sonnigwarme Frühlingsgefühle bescheren. Besser kann man kaum in den Wonnemonat Mai starten. Passend dazu hält dieses Wochenende viele Optionen bereit. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Radtour und einem anschließenden Besuch in einem der diversen Biergärten im Kreis? Ob mit einem alkoholfreien Hefe oder einem kräftigen Maibock – so lässt sich das schöne Wetter in jedem Fall wunderbar genießen.

Auf geht’s zur Maibaumhocketse Wer Biergartenerlebnis und Feststimmung sucht, muss am Donnerstag und Freitag wohl gar nicht weit dafür gehen, denn in vielen Kreisgemeinden wird jetzt ein Maibaum aufgestellt und dazu eine Hocketse veranstaltet.

Morbide Manegenshow mit dem „ Zirkus des Horrors“. Foto: zirkusdeshorrors.de

Morbide Momente in der Manege

Wer eher das komplette Kontrastprogramm dazu sucht, fühlt sich vielleicht im „Zirkus des Horrors“ besser aufgehoben. Das morbide Manegenerlebnis in der Show namens „Memento Mori“ beinhaltet laut Veranstalter-Homepage unter anderem Darstellungen von „Mord und Tod“, „Selbstmord“ und „häuslicher Gewalt“. Ein zweifelhaftes Vergnügen – aber offenbar gibt es ein Publikum für diesen Zirkus, der vom 1. Mai an auf dem Böblinger Flugfeld Station macht.

Sindelfingen läuft und blüht auf

Eine quicklebendige Läuferschar statt totenbleich geschminkter Zirkuszombies gibt es beim Sindelfinger Werk-Stadt-Lauf am Sonntagvormittag zu sehen. Das traditionelle Laufsport-Event durch die Innenstadt bietet reizvolle Strecken zwischen 5,8 und 10,6 Kilometer Länge – bei den Bambini- und Kinder-Läufen kommt bereits nach 500 oder 1000 Metern die Zielgerade. Darüber hinaus findet das Aktionswochenende „Sindelfingen blüht auf“ statt. Der City-Marketing Sindelfingen organisiert dafür am Samstag ein buntes Programm für die ganze Familie in der Innenstadt. Am Sonntag lädt dann von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag zum Bummeln ein.

Die Band Velvet Funk X will mit den Gästen im Sindelfinger Pavillon in den Mai tanzen. Foto: velvet-funk.de

Mit Orgel- und Posaunenklängen

Wem das alles zu anstrengend ist, der genießt am Samstag um 17 Uhr das Eröffnungskonzert der diesjährigen Orgelreihe in der Sindelfinger Martinskirche. Zum Auftakt spielt das Posaunenquartett Pospurtal, das gemeinsam mit dem Organisten Carsten Ehret ein breites Repertoire von klassischer Musik bis Jazz und Filmmusik präsentiert.

Tanzen und rocken in den Mai

Wenn’s etwas mehr rocken darf, empfiehlt sich ein Besuch in Böblingens und Sindelfingens Soziokulturellen Zentren. Das Blaue Haus auf dem Schönbuch-Bräu-Areal hat am Freitag (1. Mai) von 21 Uhr an die hauseigene Playground-Band am Start und lädt am Sonntagnachmittag um 14 Uhr zum Tanztee. Die IG Kultur im Pavillon Sindelfingen tanzt am Donnerstag mit Velvet Funk X in den Mai. Die mit lokalen Köpfen wie der Herrenberger Sängerin Kiara Huber besetzte Coverband ist ein neues Projekt des Aidlinger Profimusikers Oli Palotai (Kamelot, Heavy Saurus, Highland Saga). Am Sonntag um 19.30 Uhr steigt dann im Pavillon wieder eine „SaTaChaRu“-Tanzparty.