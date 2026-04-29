Sonnenschein und langes Wochenende – besser kann man kaum in den Wonnemonat Mai starten. Passend dazu ist im Kreis Böblingen eine Menge Programm geboten.
30.04.2026 - 09:02 Uhr
Ein Hoch auf Volker, Winfried und Xeri! So heißen die Hochdruckgebiete, die uns derzeit sonnigwarme Frühlingsgefühle bescheren. Besser kann man kaum in den Wonnemonat Mai starten. Passend dazu hält dieses Wochenende viele Optionen bereit. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Radtour und einem anschließenden Besuch in einem der diversen Biergärten im Kreis? Ob mit einem alkoholfreien Hefe oder einem kräftigen Maibock – so lässt sich das schöne Wetter in jedem Fall wunderbar genießen.