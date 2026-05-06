Am Sonntag ist Muttertag. Statt Blumen von der Tanke sucht man da vielleicht lieber etwas Hübsches, Handgemachtes. Bestimmt fündig wird man beim Sindelfinger Handwerkermarkt an diesem Samstag und Sonntag. An 62 Ständen ist von 10 Uhr bis 18 Uhr (sonntags ab 11 Uhr) in der Altstadt eine große Auswahl an Schmuck, Keramik, Textil und vielen weiteren Arten von Handwerkskunst geboten. Dazu gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm - unter anderem mit dem Spielmobil im Serenadenhof.

Fruchtbare Entwicklungshilfe Wer nicht nur der eigenen Mutter etwas Gutes tun möchte, sondern auch Menschen, die unter Hunger und Armut leiden, der kann das an diesem Wochenende ganz einfach mit dem Kauf von einer paar Südfrüchten tun. Von Donnerstag bis Samstag organisiert der evangelische Kirchenbezirk Böblingen nämlich wieder seine jährliche Mangoaktion. Der Verkauf findet in vielen Kreisgemeinden und an zahlreichen Stellen statt.

Sindelfingen, Die evangelische Kirche organisiert wieder die Mangoaktion. Zehntausende Früchte aus Burkina Faso werden im Kreis BB verteilt. Foto: Stefanie Schlecht

Knut Kircher in der Kirche

Der ehemalige DFB-Schiedsrichter Knut Kircher hält am Freitag, 8. Mai, um 20 Uhr einen Vortrag zum Thema Erfolg in der Aidlinger Kirche Mariae Himelfahrt. Weit hat er es nicht: Er wohnt mittlerweile in Dachtel.

Stadtentwicklung trifft Kunst

Am Samstag ist Tag der Städtebauförderung. Passend dazu lädt Böblingens Baubürgermeisterin Christine Kraayvanger gemeinsam mit Heidrun Behm vom Böblinger Galerieverein und Corinna Steimel, Leiterin der Städtischen Galerie Böblingen, zu einem Rundgang zum Thema Stadtentwicklung und Kunst ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Städtischen Galerie (Pfarrgasse 2).

Jede Menge Livemusik

Was in Böblingen die Polarnacht, das ist in Herrenberg die Musiknacht. Die ist zwar deutlich kleiner dimensioniert, aber auch hier gilt: Einmal zahlen und dafür so viel Livemusik mitnehmen, wie man möchte. Ab 21 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in eine klingende Party-Meile und in jeder der sechs teilnehmenden Kneipe gibt's jede Menge Musik von Soul bis Salsa und von Pop bis Postpunk.

Spielt am Samstag im Pavillon: die Sindelfinger Band If You Wanted to. Foto: Antonio Bras

Lokale Rocklegenden im Pavillon

Seit 48 Jahren spielt die Indierock-Band If You Wanted to um den Sindelfinger Künstler und Frontmann Jo Kupke in nahezu unveränderter Besetzung. Die Mitglieder mögen älter geworden sein, ihre Musik hat aber nichts von ihrer Energie verloren. Wer sich davon überzeugen mag, sollte sich den Samstagabend freihalten. Um 20 Uhr ist die Band bei der IG Kultur im Pavillon Sindelfingen am Start.

Kleines Pferdchen feiert Geburtstag

Nicht ganz so lange gibt es die Little Horse Band. Die als Hausband der Aidlinger „Rössle“-Kneipe gestartete Gruppe um den Metal-Gitarristen Alex Kautz (Midnattsol) feiert am Samstag eben dort an ihrem „Geburtsort“ ihr einjähriges Bestehen. Los geht's um 20 Uhr.

Kindermusical mit Orgel und Chor

Ein Musikerlebnis für die ganze Familie verspricht am Sonntag um 15 Uhr das nächste Konzert im Rahmen des Böblinger Orgelfrühlings in der Marienkirche. Der Böblinger Kirchenmusiker Joachim Schönball präsentiert zusammen mit einem Kinderchor das Kindermusical „Quallentina Quasselqualle“ nach einer Idee seiner Frau Verena Schönball.