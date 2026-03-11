Von Putzete bis Piano: Das Wochenende bietet etwas für Schaffer und Geschaffte – beziehungsweise für alle, die aktiv mit anpacken oder sich einfach zurücklehnen wollen.
Der Frühling zieht durchs Land und damit auch die für diese Jahreszeit typischen Termine und Rituale wie zum Beispiel der Frühjahrsputz. Den gibt es auch als Gruppenerlebnis, wenn ab diesem Wochenende wieder überall im Landkreis Stadt- und Markungsputzeten stattfinden. Wer mitmacht, tut etwas für die Allgemeinheit, aber auch für sich selbst. Schließlich ist es doch viel gemütlicher, wenn nicht überall Müll herumliegt. Wer mitmachen möchte, findet Infos unter awb-bb.de/wildermuell auf der Homepage des Böblinger Landratsamts.