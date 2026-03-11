Von Putzete bis Piano: Das Wochenende bietet etwas für Schaffer und Geschaffte – beziehungsweise für alle, die aktiv mit anpacken oder sich einfach zurücklehnen wollen.

Der Frühling zieht durchs Land und damit auch die für diese Jahreszeit typischen Termine und Rituale wie zum Beispiel der Frühjahrsputz. Den gibt es auch als Gruppenerlebnis, wenn ab diesem Wochenende wieder überall im Landkreis Stadt- und Markungsputzeten stattfinden. Wer mitmacht, tut etwas für die Allgemeinheit, aber auch für sich selbst. Schließlich ist es doch viel gemütlicher, wenn nicht überall Müll herumliegt. Wer mitmachen möchte, findet Infos unter awb-bb.de/wildermuell auf der Homepage des Böblinger Landratsamts.

Markt für Kunsthandwerkliebhaber In der Oase Weil am Ortsrand von Weil im Schönbuch findet an diesem Wochenende wieder ein Markt unter dem Motto „Kunsthandwerk und mehr“ statt. Am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr stehen dort handgefertigte Unikate und kreative Ideen von Floristik bis hin zu Malerei und Keramik im Mittelpunkt.

Deutsch-französischer Jazz

Das Quartett Jazz Franco-Allemand schlägt am Freitag um 20 Uhr bei der Jazztime im Württembergsaal der Böblinger Kongresshalle eine musikalische Brücke zwischen Paris und Stuttgart, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Intuition und Struktur.

Klavierkabarett im Mauerwerk

Lucy van Kuhl kann mit Worten ebenso virtuos umgehen wie mit ihren Klaviertasten. Am Freitag, um 20 Uhr, tritt die von Konstantin Wecker geförderte Musikkabarettistin mit ihrem Programm „Geschickt verpackt“ im Herrenberger Mauerwerk auf.

Junges Talent im Maltestersaal

Der Kulturkreis Grafenau setzt seine Schlosskonzertreihe fort. An diesem Samstag, 14. März, gibt die 18-jährige Pianistin Elisabeth Namchewadze um 19 Uhr im Maltesersaal von Schloss Dätzingen einen Klavierabend. Auf dem Programm der bereits mehrfach ausgezeichneten Pianistin stehen Werke von Bach, Mozart und Chopin. Unter konzerte@kulturkreis-grafenau.de oder Telefon 0 70 31 / 22 34 10 können Karten vorbestellt werden.

Starke Stimmen im Pavillon

Er wird oft mit Joe Cocker verglichen: Gerd Lange singt bei The Hamburg Blues Band. Am Freitag um 20 Uhr ist die Gruppe zu Gast bei der IG Kultur im Sindelfinger Pavillon. Der Auftritt verspricht „intensiven und clever arrangierten Roots Blues“. Am Sonntag um 20 Uhr spielt am selben Ort das Singer-Songwriter-Duo Christina Lux und Oliver George. Die beiden stehen für feinsinnige Texten in deutscher und englischer Sprache.