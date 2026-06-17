Tipps gegen die Hitze: Zehnmal Cool Down

Die Hitzewelle rollt und an diesen besonders heißen Tagen kommen die Freibäder an ihre Belastungsgrenze. Dazu kommt die Anreise im überhitzten Auto, der Krach und die Körperlichkeit im überfüllten Bad. Und die Enge macht aggressiv. Bevor der Spaß im kühlen Nass zum Verdruss mit kaltem Guss wird, haben wir für Sie eine Liste zusammengestellt von zehn Dingen, die Sie bei Hitze im Kreis Böblingen tun können:

Auf kleine Bäder ausweichen Wenn die großen Freibäder im Kreis wie in Sindelfingen, Herrenberg oder Böblingen überfüllt sind, könnte man sich überlegen, auf kleinere Bäder auszuweichen. Gärtringen hat ein schönes Freibad, Holzgerlingen ebenso, und auch ein paar Meter über die Kreisgrenze hinweg gibt es in Dettenhausen ein Bad im schattigen Tal.

Waldbaden im Schönbuch

Alternativ kann man sich an schattige Plätze begeben: Der Schönbuch lockt mit stillen Waldtälern und Bächlein mit murmelndem Wasser: Also Vesper mitnehmen, Decke ausbreiten und Waldbaden.

Ventilator einschalten, Eis essen

Vor dem Ventilator kann man Eiswürfel platzieren. Alternativ kann man Kühlakkus nehmen, die nicht ganz so gut wirken, aber auch die Luftfeuchtigkeit nicht erhöhen. Eis essen hilft natürlich auch, doch kann das Abtrainieren der zusätzlichen Kalorien wiederum schweißtreibend sein. Wem es zur Eisdiele oder zum Laden zu weit ist, der steckt ein Holzstäbchen in einen Joghurt und friert ihn ein.

Am See-Ufer sitzen

Wasserflächen kühlen ihre direkte Umgebung vor allem durch Verdunstungskälte. Die Stärke der Abkühlung hängt stark vom Mikroklima ab, die Lufttemperatur kann in unmittelbarer Nähe um zwei bis fünf Grad geringer sein, außerdem weht durch die großen offenen Flächen immer ein Lüftchen.

Besonders beliebt ist der Maurener See in Ehningen, da gibt es den Klostersee in Sindelfingen, natürlich auch die beiden Seen in Böblingen bei der Kongresshalle und den langen See auf dem Flugfeld, da ist es auch schön windig.

Planschbecken aufstellen

Gibt es für 30 Euro im Baumarkt. Der Vorteil ist: Das Wasser kommt aus dem Wasserhahn und hat erstmal unter 15 Grad. Mit einem Sonnenschirm und ein bisschen Wasserspielzeug kann sich die ganze Familie abkühlen und mit dem Wasser kann man später den Garten gießen.

Im Biergarten sitzen

Alle Experten raten, bei Hitze viel zu trinken. Die Böblinger Brauerei von nebenan hat sicherlich auch ein schönes kühles Getränk im Sortiment, und manche Biergärten haben Spielgeräte aufgestellt, damit es den Jüngsten nicht langweilig wird.

Gegen Hitze hilft auch eine Eistüte. Foto: Benjamin Westhoff/dpa

Mit Wasserspielen spielen

Alternativ zu Planschbecken können Brunnen die Hitze lindern. Allerdings sind Brunnen meist historische und künstlerisch wertvolle Gebilde und keine Kletterbäume. Bedenkenlos planschen kann man auf alle Fälle am Brunnen in der Böblinger Fußgängerzone beim Elbenplatz, der besonders kleine Kinder zum Spielen einlädt: Eltern sollten Wechselklamotten mithaben und aufpassen, dass die Kinder auf den feuchten Steinen nicht ausrutschen.

Kneipp-Anlage

Kaltes Wasser fördert die Gesundheit, das wusste weiland Sebastian Kneipp. Das Internet-Portal Wikipedia verzeichnet drei öffentliche Kneipp-Anlagen im Kreis Böblingen: Das Tretbecken am Teufelsloch bei Sindelfingen, die Kneipp-Anlage Weiler Hütte bei Weil im Schönbuch und die Kneipp-Anlage in der Therme in Böblingen.

Hallenbad oder Therme mit Außenbecken

Eine Therme ist jetzt vielleicht nicht das, was man unter sommerlicher Abkühlung versteht, aber in der Therme in Böblingen gibt es mehrere schöne Außenbecken. Viele Hallenbäder sind sommers zu, aber es gibt Ausnahmen: In Böblingen etwa gibt es das Hallenbad Darmsheim/Dagersheim, das Rappenbaumbad in Maichingen wird allerdings gerade saniert und ist vorübergehend geschlossen. Etwas weiter weg ist das Gartenhallenbad in Waldenbuch und das Hallenbad in der Röte in Weil im Schönbuch. Auch das Hallenbad in Ehningen ist geöffnet.

Auf kleine Kinder achten

Bei allem sollte man immer auf eines achten: Auf die Kinder. Kleine Kinder können selbst in Pfützen ertrinken und immer wieder gab und gibt es schreckliche Badeunfälle, bei denen Kinder in Gartenteichen oder Bädern ums Leben gekommen sind. Das sicherste Mittel gegen diese Gefahren: Einfach mit den Kindern mitspielen. Auf dem Handy daddeln kann man auch hinterher. Vielleicht sollten dann auch die Erwachsenen Wechselklamotten für sich bereithalten.

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