Tipps gegen die Hitze Zehnmal Cool Down
Hier sind zehn Dinge, die Sie bei Hitze tun können, wenn die Freibäder im Kreis Böblingen voll sind. Apropos - nehmen Sie sich Vorschlag zehn zu Herzen.
Hier sind zehn Dinge, die Sie bei Hitze tun können, wenn die Freibäder im Kreis Böblingen voll sind. Apropos - nehmen Sie sich Vorschlag zehn zu Herzen.
Die Hitzewelle rollt und an diesen besonders heißen Tagen kommen die Freibäder an ihre Belastungsgrenze. Dazu kommt die Anreise im überhitzten Auto, der Krach und die Körperlichkeit im überfüllten Bad. Und die Enge macht aggressiv. Bevor der Spaß im kühlen Nass zum Verdruss mit kaltem Guss wird, haben wir für Sie eine Liste zusammengestellt von zehn Dingen, die Sie bei Hitze im Kreis Böblingen tun können: