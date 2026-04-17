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Tipps in und um Leonberg Kunst, Märkte und Mitmachaktionen: Das ist am Wochenende geboten

Tipps in und um Leonberg: Kunst, Märkte und Mitmachaktionen: Das ist am Wochenende geboten
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Eine Frühlingstradition in Leonberg: Die Lange Kunstnacht „Lakuna“ lockt Besucher an. Foto: Simon Granville

Ob Lange Kunstnacht, Kunsthandwerkermarkt oder Modellbahnmesse: Unser Überblick zeigt, welche Veranstaltung am Wochenende einen Besuch lohnt.

Volontäre: Jelena Maier-Kasparek (jem)

Der Frühling ist zurück: Zumindest am Samstag werden nach längerer Zeit wieder Temperaturen um die 20 Grad und viel Sonne erwartet. Der Sonntag soll zwar etwas bewölkter, aber immer noch angenehm warm werden. Da geht man doch gerne vor die Tür – zumal in der Region zahlreiche spannende Veranstaltungen stattfinden.

 

In Leonberg lädt am Samstag von 19 bis 1 Uhr in der Nacht die 20. Lange Kunstnacht zum Flanieren und Entdecken ein. Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre Werke an unterschiedlichsten Orten. Ob in Ateliers, Galerien, Pop-up-Ausstellungsräumen oder unter freiem Himmel: Bei der „Lakuna“ verwandelt sich die gesamte Stadt mit mehr als 20 Kunststationen in ein großes Museum.

Ebenfalls in Leonberg stehen die „Offenen Frühlingstage“ an, Fachgeschäfte entlang der Berliner Straße bieten Einblicke. Am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr stellen sich die teilnehmenden Unternehmen vor. Besucher können sich auf zahlreiche Mitmachangebote freuen, etwa Kurse im Plaza Sports Club.

Kunstnacht und „Offene Frühlingstage“ in Leonberg

Der Sonntag bietet weitere Highlights: Oldtimer-Fans kommen ebenso auf ihre Kosten wie Schnäppchenjäger bei der Radbörse des Karnevalvereins Leonberg, wo Fahrräder gekauft und verkauft werden können. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann bequem mit dem Leo-Zügle zwischen den Standorten pendeln. ﻿

Die „Offenen Frühlingstage“ ziehen seit Jahren die Besucher an. (Archivbild) Foto: Karin Rebstock

Der Bundesschwabenball, ein Treffen der ungarndeutschen Familie, hat in Gerlingen eine lange Tradition. Am Samstag wird er bereits zum 69. Mal gefeiert – von 16 Uhr an in der Stadthalle. Einer der zentralen Punkte des Programms ist die große Trachtenschau. Außerdem tritt die Tarianer Tanzgruppe auf, für musikalische Unterhaltung sorgen die Blaskapelle Tarian, die Tataer Volksmusikkapelle sowie das Ungarndeutsche Folkloreensemble aus Wernau. Als Ehrengast wird Katalin Szili, ehemalige Präsidentin des ungarischen Parlaments, erwartet.

Ditzingen: Kreatives Handwerk und verkaufsoffener Sonntag

Wer Lust auf einen ausgiebigen Bummel hat, ist in Ditzingen richtig. Beim 20. Kunsthandwerkermarkt in der Marktstraße dreht sich am Wochenende alles um Schmuck und kreatives Handwerk. Gold- und Silberschmiede sowie Schmuckdesigner präsentieren ihre Arbeiten, ergänzt durch Keramik, Lederwaren, Textilien sowie Holz- und Metallkunst. Der Markt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem findet in Ditzingen der verkaufsoffene Sonntag statt, bei dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen.

In Ditzingen lockt der Kunsthandwerkermarkt in die Marktstraße. (Archivbild) Foto: Simon Granville

Modellbahn-Interessierte sollten am Samstag im Leonberger Gewerbegebiet Leo West vorbeischauen. Dort wartet bei der Modellbahnmesse „Lok Out Let“ von Walter Eisenbahnen von 8 bis 12 Uhr ein riesiges Angebot – noch größer als sonst schon, verspricht der Geschäftsführer.

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Einen Einblick in einen eher unbekannten Beruf bietet überdies die Familienpflegeschule Korntal anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens. Am Samstag von 12 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr können Besucher hinter die Kulissen blicken. Neben Gesprächen mit Auszubildenden und Fachkräften stehen Mitmachaktionen auf dem Programm. Besondere Höhepunkte sind ein Festgottesdienst am Sonntag mit Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl sowie die Eröffnung der Ausstellung „Geschichten aus der Familienpflege“. Diese gibt bewegende Einblicke in den Berufsalltag. Sie ist auch nach dem Wochenende noch rund zwei Wochen lang zu sehen.

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