Tipps in und um Leonberg Kunst, Märkte und Mitmachaktionen: Das ist am Wochenende geboten
Ob Lange Kunstnacht, Kunsthandwerkermarkt oder Modellbahnmesse: Unser Überblick zeigt, welche Veranstaltung am Wochenende einen Besuch lohnt.
Ob Lange Kunstnacht, Kunsthandwerkermarkt oder Modellbahnmesse: Unser Überblick zeigt, welche Veranstaltung am Wochenende einen Besuch lohnt.
Der Frühling ist zurück: Zumindest am Samstag werden nach längerer Zeit wieder Temperaturen um die 20 Grad und viel Sonne erwartet. Der Sonntag soll zwar etwas bewölkter, aber immer noch angenehm warm werden. Da geht man doch gerne vor die Tür – zumal in der Region zahlreiche spannende Veranstaltungen stattfinden.