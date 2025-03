Puzzeln ist ein beliebter Freizeitspaß für Jung und Alt. Wir verraten Tipps und Tricks, mit denen Sie an Ihrem Puzzle noch mehr Freude haben - und schnelle Erfolge sehen.

Puzzles sind nicht nur für Kinder geeignet. Auch im Erwachsenenalter können sie Spaß machen und an verregneten oder kalten Tagen eine tolle Beschäftigung in den eigenen vier Wänden bieten. Für viele Menschen sind Puzzles ideal, um zu entspannen und Geduld zu üben. Zudem regen sie das Gehirn an und halten uns geistig fit, da beim Puzzeln beide Gehirnhälften gleichermaßen stimuliert werden. Während die linke Gehirnhälfte versucht, die einzelnen Teile logisch zu sortieren, betrachtet die rechte Gehirnhälfte das große Ganze und arbeitet intuitiv.

Egal, ob es sich um ein Kinderpuzzle mit 10 Teilen oder das größte Puzzle der Welt (über 40.000 Teile) handelt, mit ein paar Tipps und Tricks kann das Legespiel noch mehr Spaß machen.

Unsere 11 Puzzle-Tipps:

1. Das passende Puzzle wählen

Bei der Wahl des richtigen Puzzles kommt es auf verschiedene Faktoren an:

Anzahl der Teile: Für erwachsene Einsteiger sind Puzzle mit bis zu 1000 Teilen gut geeignet. Mit mehr Erfahrung können Sie sich langsam steigern. Das reduziert die mögliche Frustration.

Für erwachsene Einsteiger sind Puzzle mit bis zu 1000 Teilen gut geeignet. Mit mehr Erfahrung können Sie sich langsam steigern. Das reduziert die mögliche Frustration. Größe der Teile: Für die meisten Puzzler ist die Standardgröße gut geeignet. Für Kinder und Senioren empfehlen sich XXL-Puzzleteile. Profi-Puzzler können auch Spaß an Mini-Teilen haben.

Für die meisten Puzzler ist die Standardgröße gut geeignet. Für Kinder und Senioren empfehlen sich XXL-Puzzleteile. Profi-Puzzler können auch Spaß an Mini-Teilen haben. Ansprechendes Motiv: Entscheiden Sie sich nicht für irgendein Puzzle, sondern eines, das Ihnen gefällt. So haben Sie direkt mehr Motivation, es fertigzustellen.

Entscheiden Sie sich nicht für irgendein Puzzle, sondern eines, das Ihnen gefällt. So haben Sie direkt mehr Motivation, es fertigzustellen. Schwierigkeitsgrad des Motivs: Starke Kontraste und leuchtende Farben machen es normalerweise einfacher, die richtigen Puzzleteile zu finden. Je eintöniger ein Puzzle, desto schwieriger.

2. Angenehmer Platz zum Puzzeln

Sie werden Stunden, Tage oder sogar Wochen mit einem Puzzle beschäftigt sein. Bei Mega-Puzzeln kann das Legespiel sogar Monate dauern. Daher ist es wichtig, einen guten Platz zum Puzzeln zu wählen. Ein Tisch mit ausreichend Platz und einem bequemen Stuhl sind unerlässlich. Wenn Sie regelmäßig puzzeln, könnte sich die Anschaffung eines speziellen, klappbaren Puzzletisches* lohnen, um Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen zu vermeiden.

3. Richtige Beleuchtung

Dieser Tipp für das Puzzeln ergänzt den vorherigen, sollte jedoch nicht übersehen werden. Beim Puzzeln werden die Augen stark beansprucht. Daher ist es wichtig, auf eine angemessene Beleuchtung zu achten. Das Puzzeln am Fenster bei Tageslicht ist die beste Wahl. Falls nicht ausreichend Tageslicht vorhanden ist, sollten helle Lampen oder eine Tageslichtlampe verwendet werden, um die Augen zu entlasten.

4. Flexibel bleiben: Puzzle transportieren können

Die meisten Menschen besitzen keinen speziellen Tisch, der ausschließlich für das Puzzeln vorgesehen ist. Stattdessen wird oft der Ess- oder Schreibtisch verwendet. Da das Puzzeln jedoch nicht immer bis zu einer Mahlzeit abgeschlossen werden kann, ist es empfehlenswert, eine stabile Kartonunterlage oder eine spezielle Puzzlematte* unter dem Puzzle zu verwenden.

5. Das Motiv kennen

Um stets zu wissen, wo jedes Puzzlestück hingehört, sollten Sie das Bild des Motivs, das Sie puzzeln, immer in Reichweite halten.

Hier ist ein Tipp für Puzzle-Profis: Wenn Sie nach einer neuen Herausforderung suchen, können Sie versuchen, "blind" zu puzzeln, ohne das Motiv zwischendurch anzusehen. Alternativ können Sie von Freunden ein Puzzle ohne Verpackung geschenkt bekommen und ohne Vorstellung davon, wie es aussehen sollte, einfach drauf los puzzeln. Es gibt mittlerweile auch spezielle Rätselpuzzles*, die ohne ein vorgegebenes Motiv gekauft werden können.

6. Teile sortieren

Bevor Sie mit dem eigentlichen Puzzeln beginnen können, müssen Sie etwas Vorarbeit leisten: Sortieren Sie die Puzzleteile. Die Randstücke lassen sich leicht identifizieren. Sortieren Sie die Teile nach Farben oder markanten Motiven und bilden Sie kleine Stapel oder verwenden Sie verschiedene Behälter.

7. Mit dem Rand beginnen

Diesen Puzzle-Trick kennt wahrscheinlich jedes Kind: Fangen Sie mit dem Rand an. Diese Teile sind markant und lassen sich meist recht schnell legen.

8. Von einfach nach schwer puzzeln

Beginnen Sie das Puzzeln am besten mit Objekten, die farblich auffällig sind oder einen hohen Wiedererkennungswert haben, wie zum Beispiel Häuser, Gesichter oder Tiere. Diese Teile lassen sich in der Regel am einfachsten legen, auch wenn sie noch nicht direkt mit dem Rand oder anderen Teilen verbunden werden können.

Trotzdem sollten Sie das Gesamtbild im Auge behalten und regelmäßig prüfen, ob sich Verbindungen herstellen lassen. Einfarbige Flächen wie Himmel, Wasser oder Wiesen können hingegen schwieriger sein und sollten um die einfacheren Fragmente herum gelegt werden.

9. Übung und Pausen führen zum Erfolg

Damit Sie beim Puzzeln nicht ihre Frustrationsgrenze erreichen, können Sie die folgenden Tipps beachten:

Erhöhen Sie die Schwierigkeit des Puzzelns allmählich. Beginnen Sie mit einem Puzzle mit kontrastreichen Motiven von höchstens 1000 Teilen und steigern Sie dann die Anzahl der Teile und die Schwierigkeit des Motivs.

Gönnen Sie sich Pausen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Machen Sie regelmäßige Pausen, beschäftigen Sie sich ein paar Stunden oder Tage mit anderen Dingen und kehren Sie dann mit neuer Energie zum Puzzle zurück. Oftmals klappt es dann wieder besser.

10. Nicht auf einzelne Teile konzentrieren

Während des Puzzelns tauchen bei jedem Puzzelfan Gedanken auf wie "Ein Teil fehlt, wo ist es?" oder "Dieses Teil passt nirgends rein!". Um nicht in solchen Situationen stecken zu bleiben, ist es wichtig, sich nicht zu sehr auf einzelne Teile zu versteifen. Legen Sie das fragliche Teil zur Seite und machen Sie an anderer Stelle weiter. In den meisten Fällen fügt sich am Ende doch alles gut zusammen und die vermissten Teile tauchen unerwartet wieder auf.

11. Vier Augen sehen mehr als zwei

Wenn Sie nach einer Pause immer noch nicht weiterkommen, sollten Sie nicht zögern, um Hilfe zu bitten. Vielleicht kann jemand, der das Puzzle zum ersten Mal sieht, passende Teile besser erkennen oder schneller zusammenfügen. Außerdem kann gemeinsames Puzzeln viel Freude bereiten.

Extra-Tipp für einfarbige Flächen

Sitzen Sie an einer besonders kniffligen Stelle, an der jedes Teil scheinbar gleich aussieht? Wer Himmel, Wasser oder Wiesen puzzeln muss, steht häufig vor dem Problem, das sich die Teile farblich nicht sortieren lassen, weil sie alle die gleiche Farbe haben. Abhilfe schafft dieser Puzzle-Trick: Sortieren Sie die Teile nach Formen. Am besten wie folgt:

Kein Zahn Ein Zahn Zwei Zähne gegenüber Zwei Zähne nebeneinander Drei Zähne Vier Zähne

So können Sie im Zweifelsfall die einzelnen Teile schnell in der jeweiligen Lücke ausprobieren. Ein geübtes Auge erkennt auch bald die Unterschiede in der Größe und dem Schwung der einzelnen Puzzleteile.

Was tun mit einem fertigen Puzzle?

Nachdem Sie Ihr Puzzle erfolgreich beendet haben, stehen Ihnen im Grunde drei Optionen zur Verfügung:

Sie fixieren das Puzzle und hängen es als Dekoration an die Wand.

Sie lösen das Puzzle wieder auf und puzzeln es später erneut.

Sie verkaufen oder verschenken das Puzzle, damit auch andere daran Freude haben können.

