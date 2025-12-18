Romeo Weiß übt sein Handwerk bereits in siebter Generation aus. Mit seinen Söhnen tourt er das ganze Jahr von der Pfalz aus durch Europa – und macht derzeit in Ludwigsburg Station.
Romeo Weiß hält die Schneide des großen Küchenmessers an die rasch rotierende Lamellenscheibe. Ein sirrendes Geräusch macht deutlich, dass das Messer auf die Scheibe trifft, das geschliffen und geschärft wird. Der 53-Jährige arbeitet ruhig, hält das Messer exakt in Position. Dann nimmt er es weg, betrachtet es prüfend, er lächelt zufrieden.