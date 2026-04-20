Tipps von Expertinnen Was zum Thema K.O.-Tropfen zu wissen ist
K.O.-Mittel sind vor allem für Frauen eine große Gefahr. Wie man sich schützen und wohin man sich wenden kann, wenn der Verdacht besteht, erklären Expertinnen aus dem Kreis Böblingen.
K.O.-Mittel sind vor allem für Frauen eine große Gefahr. Wie man sich schützen und wohin man sich wenden kann, wenn der Verdacht besteht, erklären Expertinnen aus dem Kreis Böblingen.
K.O.-Mittel sind meist unscheinbar, geruchlos und geschmacklos, dafür aber hochgefährlich. Denn nicht selten steht hinter dem Betäuben einer Person die Absicht, diese auszurauben oder gar zu vergewaltigen. Mädchen und Frauen sind besonders gefährdet, K.O.-Tropfen, Medikamente oder Drogen verabreicht zu bekommen. Sie sind die häufigsten Opfer solcher Taten.