Rund 20 Weihnachtsmärkte finden in diesem Jahr, verteilt über drei Adventswochenenden, in den Kommunen des Altkreises Leonberg statt. Wer also einmal über die Grenzen des eigenen Heimatortes hinaus fahren und einen neuen Weihnachtsmarkt entdecken möchte, hat die Qual der Wahl. Wir erklären, welche Märkte sich warum besonders für einen Besuch lohnen.

Der Große: Adventsmarkt in Rutesheim

Der Weihnachtsmarkt in Rutesheim erstreckt sich über die ganze Stadtmitte. Foto: Jürgen Bach

Mit genau 61 Ständen ist der Weihnachtsmarkt in Rutesheim wohl einer der größten rund um Leonberg: Die Budenlandschaft erstreckt sich hier an nur einem Tag, dem 30. November, durch die ganze Stadtmitte und bietet eine Vielzahl an Handwerkskunst und anderen Mitbringseln. Und auch kulinarisch gibt es einiges zu entdecken – Hot Aperol, piemontesische Waffeln, Raclette-Brötchen oder Heidelbeerglühwein zum Beispiel. Umrahmt wird das Ganze von einem kleinen Kulturprogramm auf dem Marktplatz. Lokalmatador Matthias Bauersachs von der Band „Mattheo & die Bringer“ spielt hier ein Unplugged-Konzert, außerdem kommt der Nikolaus.

Der zum Geschenke kaufen: Ditzinger Adventszauber

Traditionell am zweiten Adventswochenende verwandelt sich der Ditzinger Rathausplatz in ein vorweihnachtliches Paradies: Rund um den großen Weihnachtsbaum reihen sich die Stände, an denen Besucher so einiges Handgefertigtes und Selbstgemachtes finden können. Der Weihnachtsmarkt findet gleich an drei Tagen statt, nämlich vom 6. bis zum 8. Dezember. Wer dann noch dringend das ein oder andere Weihnachtsgeschenk braucht, bevor der Weihnachtsmann zwei Wochen später anrückt, sollte vielleicht am Samstag vorbeischauen. Dann haben die umliegenden Geschäfte bei einer Langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr geöffnet.

Der Heimelige: Nikolausdörfle in Leonberg

Zwischen geschmücktem Brunnen und beleuchteten Giebeln wird es in Leonberg besonders weihnachtlich. Foto: Jürgen Bach

Nicht mit dem großen kommerziellen Markt, sondern mit einer kleinen und feinen Auswahl an Ständen fährt das Leonberger Nikolausdörfle auf: 20 Vereine, Institutionen, Schulen und andere Organisationen haben sich gemeldet und stemmen das Programm, machen so aus dem Leonberger Weihnachtsmarkt ein Dörfle von der Stadt, für die Stadt. Weil die Klosterstraße während der Öffnungszeiten des Marktes am 30. November und 1. Dezember für den Verkehr gesperrt ist, lässt sich der Punsch hier ganz ungestört genießen – umrahmt von malerischen Fachwerkhäusern, funkelnden Lichtern und dem großen Leonberger Weihnachtsbaum, die ein bezauberndes Ambiente schaffen.

Der mit Tradition: Münchinger Adventsmarkt

Diesen Weihnachtsmarkt gibt es schon ziemlich lange: Der Münchinger Adventsmarkt findet in diesem Jahr zum 45. Mal entlang der Marktstraße und auf dem Stiegelplatz statt, wie immer organisiert vom Gewerbe- und Handelsverein Korntal-Münchingen. Traditionell bleibt man auch beim Datum: Der Adventsmarkt findet hier immer am ersten Adventswochenende statt, in diesem Jahr also am 30. November und 1. Dezember.

Die folgende Karte zeigt alle Weihnachtsmärkte in und um Leonberg:

Während die Großen in Münchingen einen Glühwein schlürfen, können die kleinen Besucher eine Runde auf dem Kinderkarussell am Stiegelplatz drehen – und wer die Augen offen hält, sieht vielleicht sogar den Schlitten des Nikolauses in Münchingen landen.

Der Mittelalterliche: Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Weil der Stadt

Historisches Ambiente kann Weil der Stadt zur Weihnachtszeit allemal liefern: Auf dem Marktplatz mitten in der malerischen Altstadt kommt die festliche Beleuchtung besonders gut zur Geltung. Neben dem großen Markt vor dem Rathaus, der wie im vergangenen Jahr von den ortsansässigen Vereinen gestemmt wird, gibt es in diesem Jahr aber noch einen Markt, der parallel stattfindet und die Besucher so richtig in die Vergangenheit reisen lässt: Am gleichen Wochenende, also am 7. und 8. Dezember, findet auf dem Carlo-Schmid-Platz vor den Stadtmauern ein Mittelaltermarkt statt. Dort wandeln Barden, Märchenerzähler, Gaukler und Feuerschlucker umher, stärken lässt es sich in der Taverne. Organisiert wird das Ganze von einer Agentur für Mittelaltermärkte. Übrigens: Einen besonderen Blick über die historische Altstadt und ihre Weihnachtsmärkte bietet ein Besuch des Kirchturms der Kirche St. Peter und Paul, die am Wochenende immer wieder die Tore für Besucher öffnet.

Der am Schloss: Heimsheimer Weihnachtsmarkt

Imposante Kulisse: Der Schleglerkasten. Foto: Simon Granville

Das große Finale der Adventsmärkte im Altkreis Leonberg liefert Heimsheim: Am 3. Advent, also am 15. Dezember, herrscht auf dem Schlosshof weihnachtliches Treiben. Eine besonders imposante Kulisse bietet dabei das festlich beleuchtete Schleglerschloss aus dem 15. Jahrhundert, das nach der Adelsgesellschaft des Schleglerbundes benannt ist, ebenso der Kirchturm und die historische Zehnscheune. Auch ein nostalgisches Karussell dreht auf diesem Markt seine Runden, dazu gibt es ein buntes Bühnenprogramm und zahlreiche Buden zum Stöbern.