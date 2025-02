Fasnetsumzüge noch und nöcher: Die Narren regieren auch im Kreis Böblingen und das Volk feiert dazu.

Ulrich Stolte 27.02.2025 - 11:11 Uhr

Die Rathausstürme im Kreis Böblingen sind bald vollbracht, die Narren haben das Sagen und schwingen die Zepter. Und noch einiges mehr: wie Besen, Biergläser und närrische Reden. Umzug mit DJ Markus So hat es die Gärtringer Narrenzunft beschlossen und so wird es gemacht: In Gärtringen gibt es am Freitag, 28. Februar, einen großen Fasnetsumzug, der pünktlich um 16.16 Uhr in der Gärtringer Ortsmitte beginnt. Und auch nach dem Umzug ist die Fasnet noch lang net vorbei. Die Narrenzunft lädt ein zur Straßenfasnet und zur After-Umzugsparty in der Schwarzwaldhalle, Steingrubenweg 10. Die Musik macht DJ Markus. Die Bardarutscher kommen Während in Gärtringen am Samstag die Kinderfasnet tobt, schnüren sich in Deckenpfronn ebenfalls am Samstag Hexer und Hexen die Stiefel, um zusammen mit den Habr-Brei-Wedlern und den Bardarutschern den Winter auszutreiben und den Besuchern den Bierernst. Um 14 Uhr lädt die Narrenzunft zum großen Fasnetsumzug ein und anschließend um 15 Uhr zur Umzugsparty in die Deckenpfronner Halle. Punk vom Balkan Dr. Aleks & The Fuckers bringen am Samstag, 1. März, im Kulturpavillion in Sindelfingen „Sexy Gipsy Balkan Action“ auf die Bühne, eine explosive Mischung aus Balkan Brass, Live-Entertainment und Punk. Vor allem viel Punk. Im Jahr 2010 wurde die Truppe vom kroatischen Entertainer Dr. Aleks und von einer Reihe aus der Stuttgarter Region stammenden Musikern gegründet, die zumeist ihre Wurzeln auf dem Balkan haben. An Weihnachten 2016 veröffentlichte die Truppe ihr Debütalbum „Balkan Guerilla“, ein Jahr später die zweite CD „Hotel Bukuresti“ und im Dezember 2018 das Remix-Album „Mutant Remiks“.