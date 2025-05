Verborgene Talente entdecken, historische Feuerwehrfahrzeuge bestaunen und ein großes Theaterspektakel, das an den Bauernkrieg vor 500 Jahren erinnert – dieses Wochenende stehen zahlreiche Veranstaltungen an, die den Spaßfaktor nach oben treiben und bei denen man auf jeden Fall auch noch viel lernen kann.

Im W3 in Holzgerlingen steigt am Freitag, 16. Mai, die Schönbuch-Talentshow: Ab 18 Uhr treten die Teilnehmenden an, um den Titel „Schönbuch-Talent 2025“ einzuheimsen. Die Veranstaltung wird mittlerweile zum vierten Mal von den Waldhaus Jugendreferaten organisiert. Tanz, Musik, Gesang – hier haben junge Leute, die Möglichkeit, ihre Kreativität zu präsentieren. Der Eintritt ist frei, für Getränke und Snacks ist ebenfalls gesorgt.

Übung der Sindelfinger Feuerwehr

Am Samstag, 17. Mai, veranstaltet die Sindelfinger Feuerwehr ihre Hauptübung im Rahmen der Maichinger 950-Jahr-Jubiläumsfeier. Für alle Feuerwehrbegeisterten gibt es etwas ganz Besonderes: Um 15 Uhr findet am alten Rathaus in Maichingen eine historische Vorführung statt, bei der alte Feuerwehrgeräte und Uniformen bestaunt werden können. 950 Meter Schlauchleitung (Jubiläum! Hier hat sich jemand Gedanken gemacht!) führen dann zum zweiten Übungsort am Maichinger Bürgerhaus in der Sindelfinger Straße 44. Ab 16 Uhr startet dort dann die Hauptübung der Gesamtwehr, gefolgt von der Übergabe eines neuen Tanklöschfahrzeugs an die Einsatzabteilung. Für Essen und Trinken ist am Bürgerhaus während der Veranstaltung ebenfalls gesorgt und es gibt sogar einen Live-Kommentar.

Sonntags geht es dann mit ordentlich Programm in Böblingen weiter: Ein Open-Air-Theaterspektakel auf dem Böblinger Marktplatz erinnert an den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Von 13 bis 20 Uhr wird dort die Welt des 16. Jahrhunderts zum Leben erweckt: Jahrmarkt, Spiel, Unterhaltung, Essens- und Getränkestände – alles ist mit dabei. Um 15 Uhr wird es ein Theaterstück geben ab 16 Uhr wird es dann musikalisch: Viele unterschiedliche Gruppen werden auftreten, darunter die Louisiana Funky Butts.