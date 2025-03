Zum Start gibt’s in den Tipps zum Wochenende eine echte Premiere: Zum ersten Mal spielt das Gitarrenensemble Leonberg sein traditionelles Jahreskonzert unter der musikalischen Leitung von Anna Recktenwald. Am Sonntag um 18.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher im Theater im Spitalhof ein komplett neues Programm mit Stücken von Lars Wüller, Patrick Roux, Queen und vielen anderen. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es auf der Plattform https://eveeno.com.

Julian le Play gastiert beim Couch-Konzert in Weissach

Musikalisch wird es auch in Weissach, und zwar bereits am Freitag. In der Reihe der Couch-Konzerte gastiert Julian le Play in der Strudelbachhalle. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. „Der mit fünf Amadeus-Awards ausgezeichnete Musiker geht musikalisch neue Wege: Er lässt die Verstärker zu Hause und überrascht seine Fans mit einer großen unplugged Tour“, heißt es in der Ankündigung. Weissach ist eine von nur drei Stationen in Deutschland. Tickets im Vorverkauf kosten 38 Euro.

Lesen Sie auch

Es bleibt bei rein musikalischen Veranstaltungen. Am Samstag um 17 Uhr spielen die Jungen Solisten Stuttgart erstmals in Ditzingen im evangelischen Gemeindehaus. Sie bringen gemeinsam in einem barocken Ensemble Vivaldis legendäre „4 Jahreszeiten“ zu Gehör. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind erbeten. Die Jungen Solisten gründeten sich 2024 aus einer Gruppe junger Musiker, allesamt Preisträger vieler Wettbewerbe, Hochschulstudierende sowie Mitglieder in renommierten Orchestern wie dem Bundesjugendorchester.

Ein wenig wilder dürfte es am Freitagabend in Gerlingen zugehen. Im Jugendhaus B15 treten die Bands STNGRY STV, Motorcity Rockets und Kill the Machine auf. Einlass ist um 19 Uhr. Bei Kill the Machine zum Beispiel, einer Rage against the Machine-Coverband, sind Musiker von Camp Riot und Dr. Aleks & the Fuckers vertreten – allein deshalb lohnt sich ein Besuch. Tickets zu 7 Euro gibt es im Vorverkauf im Proberaum, im B15 und bei a-Quadrat. An der Abendkasse werden 9 Euro fällig.

MGV Renningen lässt Konzertformat aufleben

Derweil lässt in Renningen der Männergesangverein Frohsinn das Format „A cappella & more“ wieder aufleben. Am Freitag treten im Vereinsheim in der Hinterriedstraße 37 der Chor Ten Voices des Liederkranzes Herrenberg sowie die Gruppe Male:Vox aus dem MGV Renningen. Das Konzert hat Tradition, vor der Corona-Zwangspause hatten sich die beiden Vereine viele Jahre lang zu gemeinsamen Auftritten zusammengefunden. Einlass ist ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.