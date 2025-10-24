Die Zeitumstellung bringt den Biorhythmus durcheinander. Ein Chronobiologe gibt Tipps, wie wir die Umstellung besser verkraften und verrät, welche Zeit eigentlich normal wäre.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder so weit: Die Zeitumstellung steht an. Dann stellt man in Deutschland auf die mitteleuropäische Normalzeit – oder wie viele auch sagen: auf die Winterzeit – um. Konkret heißt das: Am Sonntag, 26. Oktober, wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückdreht. Damit endet die Sommerzeit. Durch die Umstellung wird es morgens eine Stunde früher hell und abends eine Stunde früher dunkel als während der Sommerzeit.