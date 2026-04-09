Tippspiel Kreisliga A Leisten sich die Spitzenteams keine Aussetzer?
Sowohl Ekrem Sahin (TV89 Zuffenhausen) als auch Stettens Trainer Erdinc Cakir rechnen im Tippspiel damit, dass sich die beiden Führenden der Staffeln keine Blöße geben werden.
Sowohl Ekrem Sahin (TV89 Zuffenhausen) als auch Stettens Trainer Erdinc Cakir rechnen im Tippspiel damit, dass sich die beiden Führenden der Staffeln keine Blöße geben werden.
Im Kreisliga-A-Tippspiel rechnen sowohl Ekrem Sahin, Abwehrspieler des TV89 Zuffenhausen, als auch Erdinc Cakir, Trainer der Spvgg Stetten, mit Siegen der beiden jeweils führenden Mannschaften.