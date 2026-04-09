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  6. Leisten sich die Spitzenteams keine Aussetzer?

Tippspiel Kreisliga A Leisten sich die Spitzenteams keine Aussetzer?

Tippspiel Kreisliga A: Leisten sich die Spitzenteams keine Aussetzer?
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  Foto: Günter E. Bergmann - Photography

Sowohl Ekrem Sahin (TV89 Zuffenhausen) als auch Stettens Trainer Erdinc Cakir rechnen im Tippspiel damit, dass sich die beiden Führenden der Staffeln keine Blöße geben werden.

Reporter: Torsten Streib (tos)

Im Kreisliga-A-Tippspiel rechnen sowohl Ekrem Sahin, Abwehrspieler des TV89 Zuffenhausen, als auch Erdinc Cakir, Trainer der Spvgg Stetten, mit Siegen der beiden jeweils führenden Mannschaften.

 

Kreisliga-A1-Tipp

Ekrim Sahin (Abwehrspieler des TV89 Zuffenhausen)

TV Zazenhausen – TV89 Zuffenhausen 1:2

TSV Weilimdorf II – Beograd Stuttgart 1:3

SportKultur Stgt. – Türkspor Stuttgart 2:5

TSV Münster – SG West 4:2

TSV Uhlbach – TSV Mühlhausen 1:2

SV Prag – Sportvg Feuerbach 0:2

SSV Zuffenhausen – TB Untertürkheim 3:1

SC Stammheim – SG Weilimdorf 1:5

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Marvin Wolf (TB Untertürkheim) 5 Punkte und eine Partie steht noch aus.

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Kreisliga-A2-Tipp

Erdinc Cakir (Trainer der Spvgg Stetten)

Ermis Metanastis – SV Sillenbuch 2:0

SV Vaihingen II – Spvgg Möhringen 2:2

Sportfreunde Stuttgart – TSV Rohr 1:4

Spvgg Stetten – Makedonija Stuttgart 5:2

ABV Stuttgart – SV Hoffeld 2:1

Kosova Bernhausen – FSV Waldebene Ost 2:4

KV Plieningen – TV Kemnat 3:1

TSV Heumaden – Germania Degerloch 1:1

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Darko Kalpachki (MK Makedonija Stuttgart) 10 Punkte

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Wertung

Drei Punkte

exakt richtig getipptes Ergebnis

Zwei Punkte

richtig getippte Tordifferenz

Ein Punkt

richtig getippter Sieger

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