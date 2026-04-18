Türkspor Stuttgarts Torjäger Emir Dogansoy wagt einen kühnen Tipp: Ein 5:0-Sieg gegen den TSV Münster. Vladimiros Gkiagkiaev hofft auf eine Niederlage des Ermis-Verfolgers.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Türkspor-Torjäger Emir Dogansoy tippt auf einen deutlichen Sieg seines Teams im Spitzenspiel der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gegen den TSV Münster. Vladimiros Gkiagkiaev, Verteidiger von Staffel-2-Zweiten GFV Ermis Metanastis Stuttgart, setzt auf eine überraschende Niederlage des Verfolgers KF Kosova Bernhausen. Die Spieltagstipps des 23. Spieltages.

 

Kreisliga-A1-Tipp

Emir Dogansoy (Türkspor Stuttgart)

  • TB Untertürkheim – SC Stammheim 4:2
  • Sportvg Feuerbach – SSV Zuffenhausen 2:2
  • TV 89 Zuffenhausen – TSV Uhlbach 3:1
  • Türkspor Stuttgart – TSV Münster 5:0
  • OKF Beograd Stuttgart – SportKultur Stuttgart 0:1
  • SG West – TV Zazenhausen 1:2
  • SG Weilimdorf – TSV Weilimdorf II 5:2
  • TSV Mühlhausen – SV Prag 1:3

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Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Marvin Wolf (TB Untertürkheim) 5 Punkte und eine Partie steht noch aus.

Kreisliga-A2-Tipp

Vladimiros Gkiagkiaev (GFV Ermis Metanastis Stuttgart)

  • Spvgg Möhringen – KV Plieningen 2:2
  • FSV Waldebene Ost – SV Vaihingen II 3:1
  • TSV Rohr – TSV Heumaden 2:1
  • SV Hoffeld – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:2
  • MK Makedonija Stuttgart – ABV Stuttgart 0:3
  • TV Kemnat – Spvgg Stetten 1:3
  • FV Germania Degerloch – KF Kosova Bernhausen 2:1
  • SV Sillenbuch – Sportfreunde Stuttgart 2:0

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Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Darko Kalpachki (MK Makedonija Stuttgart) 10 Punkte

Wertung

Drei Punkte
exakt richtig getipptes Ergebnis

Zwei Punkte
richtig getippte Tordifferenz

Ein Punkt
richtig getippter Sieger