Spieler von Türkspor Stuttgart tippt auf 5:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Münster

Türkspor Stuttgarts Torjäger Emir Dogansoy wagt einen kühnen Tipp: Ein 5:0-Sieg gegen den TSV Münster. Vladimiros Gkiagkiaev hofft auf eine Niederlage des Ermis-Verfolgers.

Marius Gschwendtner 18.04.2026 - 10:00 Uhr

Türkspor-Torjäger Emir Dogansoy tippt auf einen deutlichen Sieg seines Teams im Spitzenspiel der Kreisliga A Stuttgart/Böblingen, Staffel 1, gegen den TSV Münster. Vladimiros Gkiagkiaev, Verteidiger von Staffel-2-Zweiten GFV Ermis Metanastis Stuttgart, setzt auf eine überraschende Niederlage des Verfolgers KF Kosova Bernhausen. Die Spieltagstipps des 23. Spieltages.