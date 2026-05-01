Schlägt MTV-Kapitän Raphael Hahn seinen Mitspieler im Landesliga-Tipp? Mario Mamusa von Croatia Stuttgart setzt auf einen Befreiungsschlag seines Teams im Bezirksliga-Abstiegskampf.

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Raphael Hahn, Kapitän des MTV Stuttgart, setzt selbstredend auf den dritten Sieg seines abstiegsbedrohten Teams in der Fußball-Landesliga und jagdt seinen Mitspieler Till Flach. Auch in der Bezirksliga wird es im Tabellenkeller noch einmal spannend, wenn die Tipps von Croatia-Akteur Mario Mamusa aufgehen.

 

Landesliga-Tipp

Raphael Hahn (MTV Stuttgart)

  • SV Waldhausen – SC Geislingen 2:0
  • TSGV Waldstetten – TSV Plattenhardt 3:1
  • SV Böblingen – TSV Köngen 1:2
  • FV Neuhausen – GSV Maichingen 1:1
  • TV Echterdingen – MTV Stuttgart 0:2
  • TSV Ehningen – 1. FC Eislingen 2:1
  • TSV Bernhausen – FV Sontheim/Brenz 3:0
  • TSV Bad Boll – VfL Sindelfingen 0:2

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte.

Bezirksliga-Tipp

Mario Mamusa (Croatia Stuttgart)

  • TV Echterdingen II – TSV Musberg 0:1
  • TV Darmsheim – SV Vaihingen 2:0
  • SV Nufringen – ASV Botnang 0:3
  • SV Bonlanden – VfL Oberjettingen 5:0
  • Spvgg Holzgerlingen – TSV Dagersheim 2:0
  • SV Rohrau – SV Deckenpfronn 3:3
  • VfL Herrenberg – TSV Jahn Büsnau 1:2
  • Croatia Stuttgart – Spvgg Cannstatt 4:2

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Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart) 10 Punkte.

Wertung

Drei Punkte
exakt richtig getipptes Ergebnis

Zwei Punkte
richtig getippte Tordifferenz

Ein Punkt
richtig getippter Sieger