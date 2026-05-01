Dritter Sieg des MTV Stuttgart in Folge und Spannung im Bezirksliga-Keller?

Schlägt MTV-Kapitän Raphael Hahn seinen Mitspieler im Landesliga-Tipp? Mario Mamusa von Croatia Stuttgart setzt auf einen Befreiungsschlag seines Teams im Bezirksliga-Abstiegskampf.

Marius Gschwendtner 01.05.2026 - 14:00 Uhr

Raphael Hahn, Kapitän des MTV Stuttgart, setzt selbstredend auf den dritten Sieg seines abstiegsbedrohten Teams in der Fußball-Landesliga und jagdt seinen Mitspieler Till Flach. Auch in der Bezirksliga wird es im Tabellenkeller noch einmal spannend, wenn die Tipps von Croatia-Akteur Mario Mamusa aufgehen.