Oliver Grun vom TSV Plattenhardt gibt seine Tipps für den Landesliga-Spieltag ab, während Vincent Moser aus Vaihingen die Begegnungen der Bezirksliga vorhersagt. Wer tippt besser?

Sport: Marius Gschwendtner (mgs)

Plattenhardts Oliver Grun erwartet, dass der TSV Bernhausen seinen ersten Sieg nach zuletzt vier Pleiten in Folge in der Landesliga feiern wird. Vincent Moser, Mittelfeldspieler des SV Vaihingen, tippt auf Patzer der Verfolger, sodass die Seinen und Bezirksliga-Spitzenreiter TV Darmsheim sich absetzen können.

 

Landesliga-Tipp

Oliver Grun (TSV Plattenhardt)

  • FV Sontheim/Brenz – FV Neuhausen 1:1
  • 1. FC Eislingen – SC Geislingen 3:1
  • GSV Maichingen – TSV Bernhausen 1:2
  • TSV Köngen – TSV Bad Boll 2:0
  • TSV Plattenhardt – SV Waldhausen 3:1
  • MTV Stuttgart – VfL Sindelfingen 1:3
  • TSGV Waldstetten – TSV Ehningen 2:2
  • SV Böblingen – TV Echterdingen 2:2

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Wird der Aufsteiger zudem zwei weitere Führungsfiguren verlieren? Die Vorschau zum 20. Spieltag mit Blick auf den TSV Plattenhardt, den TV Echterdingen und den MTV Stuttgart.

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte; Leo Milutinovic (TV Echterdingen) und Dimitrios Vidic (TSV Bernhausen) jeweils 10 Punkte.

Bezirksliga-Tipp

Vincent Moser (SV Vaihingen)

  • SV Deckenpfronn – SV Nufringen 1:0
  • TSV Jahn Büsnau – SV Bonlanden 2:3
  • TSV Musberg – TSV Dagersheim 3:1
  • TV Darmsheim – TV Echterdingen II 4:2
  • ASV Botnang – SV Rohrau 2:2
  • SV Vaihingen – Spvgg Holzgerlingen 2:1
  • Croatia Stuttgart – VfL Oberjettingen 1:1
  • VfL Herrenberg – Spvgg Cannstatt 2:1

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Der SV Bonlanden bleibt das Team für die Highlight-Spiele. In Echterdingen muss ein Feldspieler ins Tor. Croatia wechselt die Niederlage ein. Und der Kleinste düpiert vier Lulatsche.

Der bisher beste Tipp in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart) 10 Punkte.

Wertung

Drei Punkte
exakt richtig getipptes Ergebnis

Zwei Punkte
richtig getippte Tordifferenz

Ein Punkt
richtig getippter Sieger