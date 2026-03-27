Erster Bernhausener Rückrunden-Sieg und setzten sich Vaihingen und Darmsheim ab?

Oliver Grun vom TSV Plattenhardt gibt seine Tipps für den Landesliga-Spieltag ab, während Vincent Moser aus Vaihingen die Begegnungen der Bezirksliga vorhersagt. Wer tippt besser?

Marius Gschwendtner 27.03.2026 - 16:00 Uhr

Plattenhardts Oliver Grun erwartet, dass der TSV Bernhausen seinen ersten Sieg nach zuletzt vier Pleiten in Folge in der Landesliga feiern wird. Vincent Moser, Mittelfeldspieler des SV Vaihingen, tippt auf Patzer der Verfolger, sodass die Seinen und Bezirksliga-Spitzenreiter TV Darmsheim sich absetzen können.