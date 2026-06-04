Der Kapitän des TSV Bernhausen und der Youngster des ASV Botnang gehen von klaren Abschluss-Siegen ihrer Mannschaften aus – und Arich vom Meistercoup seines Teams.
04.06.2026 - 16:06 Uhr
Der eine will sich mit einem Derby-Sieg von seinem bisherigen Verein verabschieden, der andere hofft auf die große Aufstiegsparty: Ivan Matanovic vom TSV Bernhausen (künftig TV Echterdingen) und Yassine Arich vom ASV Botnang tippen die Ergebnisse des Fußball-Spieltags. So wird es ihrer Meinung nach am Wochenende in der Landesliga beziehungsweise Bezirksliga ausgehen: