Der Kapitän des TSV Bernhausen und der Youngster des ASV Botnang gehen von klaren Abschluss-Siegen ihrer Mannschaften aus – und Arich vom Meistercoup seines Teams.

Der eine will sich mit einem Derby-Sieg von seinem bisherigen Verein verabschieden, der andere hofft auf die große Aufstiegsparty: Ivan Matanovic vom TSV Bernhausen (künftig TV Echterdingen) und Yassine Arich vom ASV Botnang tippen die Ergebnisse des Fußball-Spieltags. So wird es ihrer Meinung nach am Wochenende in der Landesliga beziehungsweise Bezirksliga ausgehen:

Landesliga-Tipp Ivan Matanovic (TSV Bernhausen)

• 1. FC Eislingen – TSV Plattenhardt 3:0

• MTV Stuttgart – TSV Köngen 1:4

• GSV Maichingen – FV Sontheim/Brenz 2:0

• VfL Sindelfingen – SV Böblingen 2:1

• SC Geislingen – TSGV Waldstetten 1:1

• SV Waldhausen – TSV Ehningen 1:2

• TSV Bad Boll – TV Echterdingen 2:0

• TSV Bernhausen – FV Neuhausen 3:0

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Till Flach (MTV Stuttgart) 13 Punkte; Leo Milutinovic (TV Echterdingen), Dimitrios Vidic und Julijan Milos (beide TSV Bernhausen) jeweils 10 Punkte.

Bezirksliga-Tipp

Yassine Arich (ASV Botnang)

• VfL Oberjettingen – VfL Herrenberg 1:4

• Croatia Stuttgart – TSV Jahn Büsnau 1:5

• TSV Musberg – SV Vaihingen 2:3

• SV Deckenpfronn – ASV Botnang 0:3

• TSV Dagersheim – TV Darmsheim 0:2

• SV Bonlanden – Spvgg Cannstatt 2:2

• Spvgg Holzgerlingen – TV Echterdingen II 3:2

• SV Nufringen – SV Rohrau 1:1

Die bisher besten Tipps in dieser Saison: Mirko Perkovic (Croatia Stuttgart), Giancarlo Pinna (SV Bonlanden) und Markus Lurz (Spvgg Cannstatt) jeweils 10 Punkte.

Wertung: exakt richtiger Tipp drei Punkte; richtige Tordifferenz zwei Punkte; richtiger Sieger ein Punkt.