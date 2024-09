Deutsche stürzt bei Bergwanderung 300 Meter in die Tiefe – und überlebt

Eine Frau aus Bayern geht mit einem Arbeitskollegen in Österreich wandern. Er geht voraus, sie kommt auch nach längerer Zeit nicht an der Berghütte an. Es beginnt eine aufwendige Rettungsaktion.

red/dpa 25.09.2024 - 15:00 Uhr

Eine Frau aus dem Landkreis Würzburg ist bei einer Bergwanderung in Tirol abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 57-Jährige am Dienstag zusammen mit einem Arbeitskollegen am Großvenediger bei Prägraten unterwegs.