Zwei Deutsche in Österreich mit Gleitschirm tödlich verunglückt

Drei Flugsportler stürzen in Tirol mit ihren Gleitschirmen ab. Unter den Opfern sind auch zwei Deutsche, darunter eine Zehnjährige.

red/dpa 12.08.2024 - 07:01 Uhr

Bei zwei separaten Unfällen mit Gleitschirmen sind in Österreich drei Menschen tödlich verunglückt. Unter den Opfern waren auch ein zehnjähriges Mädchen und eine 55-Jährige aus Deutschland. Beide Unfälle ereigneten sich bereits am Sonntag in Tirol, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete.