Tischtennis 2. Bundesliga: Die ungewöhnliche Deutschland-Tour der Sportbund-Frauen

Wer kann von sich behaupten, es innerhalb eines Jahres in das nordrhein-westfälische Örtchen Anröchte, in das bayerische Lech-Dorf Langweid und in die niedersächsische Gemeinde Tostedt geschafft zu haben? Einfache Antwort: die Tischtennis-Frauen des DJK Sportbund Stuttgart am Ende ihrer ersten Saison in der zweiten Bundesliga. Der Aufstieg vom Frühjahr hat für die Spitzenspielerin Alexandra Schankula und deren Teamkolleginnen einige ungewöhnliche Auswärtsfahrten zur Folge. Das sind oft ganz kleine Orte“, sagt der sportliche Leiter Thomas Walter über die Reiseziele. „Da müssen wir vorher schauen, dass wir nach der Ankunft noch etwas zum Abendessen finden.“