Das Tischtennisteam des DJK Sportbund Stuttgart macht mit zwei Heimsiegen vorzeitig den erstmaligen Aufstieg in die zweite Liga perfekt. Dabei war intern eigentlich schon ein Verzicht beschlossen.

Harald Landwehr 31.03.2025 - 09:40 Uhr

In der bisherigen Abteilungsgeschichte waren es vorwiegend die Tischtennis-Männer, die beim DJK Sportbund Stuttgart für die Schlagzeilen gesorgt haben: Neun Jahre lang – als die höchste Spielklasse noch Oberliga und nicht Bundesliga hieß – waren sie von 1957 bis 1966 in Deutschland erstklassig. Die Höhepunkte waren eine nationale Vizemeisterschaft 1964 und der Gewinn des Europapokals ein Jahr später. Nach dem freiwilligen Rückzug der Männer im vergangenen Sommer von der dritten in die fünfte Liga ist aber spätestens jetzt die interne Wachablösung perfekt: Seit diesem Sonntag feiern die Frauen.