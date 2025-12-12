Tischtennis: Außergerichtliche Einigung – Thomas Walter voll rehabilitiert

Thomas Walter hat eine schwierige Zeit hinter sich. Der Geschäftsführer von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) kämpfte um Gehaltszahlungen, gegen seine Degradierung und letztlich auch um seinen Ruf. Nun ist das Arbeitsgerichtsverfahren, das er gegen seinen Arbeitgeber angestrengt hatte, vorbei. Thomas Walter ist voll rehabilitiert, wie ein Sieger aber fühlt er sich nicht. „Dieser Ausgang war nach den letzten beiden schmerzhaften Jahren, die in Erinnerung bleiben werden, so nicht zu erwarten“, sagt der Tischtennis-Funktionär, „mit dem Ende bin ich zufrieden. Aber es ist kein Triumph für mich.“