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  6. Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM

Tischtennis beim TTV Gärtringen Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM

Tischtennis beim TTV Gärtringen: Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM
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Andrea Schödel, Anka Mutke, Heike Seyboth (v.li.) vom TTV Gärtringen sind mit Rang drei bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften zufrieden. Foto: Holzapfel

Die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen haben bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 60 die Bronzemedaille ergattert.

Auch ohne erfolgreiche Titelverteidigung war die Reise nach Sittensen für die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen ein Erfolg. Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften sicherten sich Andrea Schödel, Anka Mutke und Heike Seyboth nach einer Niederlage im Halbfinale der Altersklasse 60 noch die Bronzemedaille.

 

Wie bereits im Vorjahr rückte der TTV Gärtringen über das Hintertürchen zur DM. Nachdem der baden-württembergische Meister TSV Holzheim auf eine Teilnahme verzichtet hatte, erhielten die Gärtringerinnen den Startplatz.

TTV Gärtringen sichert sich souverän den Gruppensieg

Auf Bundesebene präsentierte sich das Trio erneut in starker Form. Mit Erfolgen gegen den ESV BR Bonn (3:1), die TTF Unteres Zusamtal (3:1), und den TTC Frankenthal (3:0) sicherte sich die Mannschaft um Betreuer Michael Mutke souverän den Gruppensieg und den Einzug in die Vorschlussrunde.

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Dort erwischte der Niendorfer TSV die Gärtringerinnen jedoch auf dem falschen Fuß. „Da war insgesamt sicherlich mehr drin“, sagte Anka Mutke. Sie hielt gegen Sabine Weichel lange gut mit, musste sich jedoch in vier Sätzen geschlagen geben. Auch Andrea Schödel verlor ihr Einzel gegen Beate Zeyn trotz zwischenzeitlicher Chancen in vier Sätzen. Nachdem zudem das Doppel Schödel/Seyboth in vier umkämpften Sätzen unterlag, stand eine zu hoch ausgefallene 0:3-Niederlage gegen den späteren deutschen Vizemeister fest.

TTV Gärtringen ist mit dem Medaillengewinn zufrieden

Im Spiel um Platz drei gegen die TTF Unteres Zusamtal musste der TTV Gärtringen noch deutlich mehr investieren, als noch bei der Begegnung in der Vorrunde. Nach zwei Siegen von Anka Mutke hielt Andrea Schödel mit einem Viersatzerfolg die Bronzemedaille fest. „Unser Ziel war ein Medaillengewinn und mit Platz drei in einem stark besetzten Feld können wir durchaus zufrieden sein“, bilanzierte Anka Mutke. Deutscher Meister bei den Seniorinnen 60 wurde der BFC Wolfratshausen.

Bei den Senioren 40 landete der SC Staig mit dem ehemaligen Weltklassespieler und amtierenden baden-württembergischen Meister Torben Wosik aus Böblingen sowie George Tunde Shoneye (SpVgg Weil der Stadt) auf dem zweiten Platz. Im Endspiel hatte der Oberalster VfW mit 4:2 die Nase vorn.

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