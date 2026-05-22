Tischtennis beim TTV Gärtringen Seniorinnen holen Bronze bei der Team-DM
Die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen haben bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 60 die Bronzemedaille ergattert.
Die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen haben bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse 60 die Bronzemedaille ergattert.
Auch ohne erfolgreiche Titelverteidigung war die Reise nach Sittensen für die Tischtennis-Seniorinnen des TTV Gärtringen ein Erfolg. Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften sicherten sich Andrea Schödel, Anka Mutke und Heike Seyboth nach einer Niederlage im Halbfinale der Altersklasse 60 noch die Bronzemedaille.