Heimvorteil und Favoritenrolle exzellent genutzt: Die weibliche U 19 des TSV Korntal wird überlegen baden-württembergischer Mannschafts-Meister im Tischtennis.

Thomas Holzapfel 08.04.2025 - 13:05 Uhr

Die Dominanz der Korntaler U 19-Mädchen in eigener Halle war frappierend. Mit drei deutlichen Siegen setzte sich der Tischtennisnachwuchs des TSV in eigener Halle die baden-württembergischen Teamkrone auf und qualifizierte sich nunmehr für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, die Mitte Juni in Salzgitter zur Austragung kommen.