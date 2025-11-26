Drittliga-Aufsteiger TSV Korntal hoffte auf Punkte beim Spiel gegen den TSV Bad Rodach – doch erst meldete sich Paulina Friebe ab, dann musste auch Trainerin Szilvia Kahn passen.
26.11.2025 - 11:00 Uhr
Vieles deutet darauf hin, dass der TSV Korntal als Schlusslicht der Dritten Tischtennis-Bundesliga überwintern wird. Gegen den TSV Bad Rodach hatte sich der Aufsteiger wahrlich mehr ausgerechnet als lediglich zwei Punktgewinne beim 2:6. Was sich allerdings begründen ließ. „Leider hat sich Paulina Friebe am Tag zuvor im Sportunterricht verletzt, sodass sie nicht aufgestellt werden konnte“, sagte Abteilungsleiter Friedemann Wagner zerknirscht.