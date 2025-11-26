Drittliga-Aufsteiger TSV Korntal hoffte auf Punkte beim Spiel gegen den TSV Bad Rodach – doch erst meldete sich Paulina Friebe ab, dann musste auch Trainerin Szilvia Kahn passen.

Vieles deutet darauf hin, dass der TSV Korntal als Schlusslicht der Dritten Tischtennis-Bundesliga überwintern wird. Gegen den TSV Bad Rodach hatte sich der Aufsteiger wahrlich mehr ausgerechnet als lediglich zwei Punktgewinne beim 2:6. Was sich allerdings begründen ließ. „Leider hat sich Paulina Friebe am Tag zuvor im Sportunterricht verletzt, sodass sie nicht aufgestellt werden konnte“, sagte Abteilungsleiter Friedemann Wagner zerknirscht.

Trainerin Szilvia Kahn sprang in die Bresche, musste aufgrund von Knieproblemen aber ihre Partien kampflos abgeben. „Unter diesen Voraussetzungen sind die Chancen gering, gegen ein Team aus dem Mittelfeld etwas Zählbares zu ergattern“, sagte Wagner. Radmila Tominjak und Milla Pardela gewannen zu Beginn ihr Doppel, doch recht schnell war klar, dass die Korntalerinnen im Kollektiv nicht Paroli bieten konnten.

Auch Trainerin Szilvia Kahn muss passen

Neuzugang Radmila Tominjak verlor knapp gegen Polina Pashchenko (10:12, 10:12, 11:9, 11:13), Milla Pardela stand gegen Veronika Andriushchenko auf verlorenem Posten. Erst Chenhao Chen gelang am hinteren Paarkreuz gegen Sophie Schirm der zweite Korntaler Punktgewinn. Mehr war nicht drin. „Mit der Leistung und Einstellung des Teams war ich zufrieden, die Spielerinnen haben sich wacker geschlagen. Wenn wir komplett spielen, holen wir mindestens ein Remis“, meinte Abteilungsleiter Wagner.

Trainerin Szilvia Kahn hätte für Paulina Friebe einspringen sollen – doch Knieprobleme bremsten sie aus. Foto: Andreas Gorr

Ähnliches Bild gegen die TTF Rastatt, einem Gegner mit deutlich höherer Qualität. Gegen den Titelaspiranten reichte es zu vier Satzgewinnen, aber zu keinem Spielgewinn (0:6). Chenhao Chen hatte bei der Fünfsatzniederlage gegen Kateryna Kiziuk am ehesten die Chance auf die Ergebniskorrektur.