Für den Tischtennis-Nachwuchs stellen die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften den Höhepunkt des Sportjahres dar. In Weinheim galt es für die Talente des TSV Korntal noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Die 13-jährige Chenhao Chen vom Drittligisten avancierte mit drei Goldmedaillen mit dem Bietigheimer Dreifachgewinner Tien Nghia Phong zum erfolgreichsten Talent.

„Alily ist in bestechender Form“, zollte TSV-Abteilungsleiter Friedemann Wagner Chenhao Chen ein Sonderlob. „Sie hat in den letzten Wochen viel Erfahrung im Drittligateam der Damen gesammelt, spielt schon richtig erwachsen. In der U 15 hat sie in Baden-Württemberg nicht viele Gegnerinnen zu fürchten.“

Chen hat deutsche Staatsbürgerschaft

Eine davon ist die Südbadenerin Lotta Rothfuß, Mitglied des deutschen Nachwuchskaders, die in Weinheim allerdings in der U 19 antrat. Chenhao Chen marschierte ohne Satzverlust ins U-15-Einzelfinale, wo sie gegen Ksenija Poznic (DJK Sportbund Stuttgart) in vier teilweise hart umkämpften Sätzen die Oberhand behielt (12:10, 12:10, 9:11, 11:6). Im nächsten Jahr nimmt Chenhao Chen, die seit Mitte des Jahres die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, an den deutschen Meisterschaften der U 15 teil – mit vielversprechenden Aussichten.

Im Doppelwettbewerb ergatterte Chenhao Chen mit Dana Haspel (TTC Bietigheim-Bissingen) den Titel, das 3:0 im Finale gegen Lea Vollmer/Julia Hartmannsberger (MTV Stuttgart/TTF Kißlegg) war eine klare Sache. Ähnlich souverän agierte Chen im Mixed an der Seite von Luca Xu (DJK Sportbund Stuttgart), lediglich das Endspiel gegen Leni Rothfuß/Zean Timo Yao (TTC Renchen/SU Neckarsulm) war beim 11:9, 9:11, 14:12, 6:11, 11:7 umkämpft.

Das Drittliga-Team des TSV Korntal im Oktober: Chenhao Chen, Radmila Tominjak, Milla Pardela und Paulina Friebe (v. li.) Foto: Thomas Holzapfel

Zu den fleißigsten Medaillensammlern zählte auch die 15-jährige Milla Pardela. Bronze gab es für die Korntalerin, die in Salzstetten wohnt, im gemischten Doppel mit Len Müller (Bietigheim-Bissingen) und im Einzel, wo sie im Halbfinale gegen die favorisierte Fatme El Haj Ibrahim lange beherzt aufspielte, nach 2:1-Satzführung dann aber gratulieren musste. Gemeinsam mit der Zweitligaspielerin des DJK Sportbund Stuttgart gelang Milla Pardela im Mädchen-Doppel der große Wurf: Hier rechtfertigten die beiden Position eins in der Setzliste, wenngleich der 3:2-Erfolg über die Überraschungsfinalisten Sarah Dürr/Luisa Schreiber (SpVgg Gröningen-Satteldorf/TTC Mühringen) eine Zeit lang am seidenen Faden hing.

Starke Auftritte legt auch Finn Pföhler aus dem Landesklasse-Team der Korntaler Herren hin, die Krönung für den 13-Jährigen war der baden-württembergische Titelgewinn im Jungen U-15-Doppel an der Seite von Tim Ries (DJK Unterbalbach). Stark in Szene setzte sich auch Korntals Neuzugang Sina Ranft (kam vom TTC Mühringen), die mit dem Bietigheimer Serhii Yatsenko Silber im Jugend 15 Mixed holte.