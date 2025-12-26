Chenhao Chen, die 13 Jahre alte Tischtennis-Spielerin des TSV Korntal, holt dreimal Gold bei den Nachwuchs-Einzelmeisterschaften in Baden-Württemberg.
26.12.2025 - 15:00 Uhr
Für den Tischtennis-Nachwuchs stellen die Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften den Höhepunkt des Sportjahres dar. In Weinheim galt es für die Talente des TSV Korntal noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren. Die 13-jährige Chenhao Chen vom Drittligisten avancierte mit drei Goldmedaillen mit dem Bietigheimer Dreifachgewinner Tien Nghia Phong zum erfolgreichsten Talent.