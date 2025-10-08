 
Tischtennis Dritte Liga: TSV Korntal feiert Remis bei der Heimpremiere
Das Drittliga-Quartett des TSV Korntal: Chenhao Chen, Radmila Tominjak, Milla Pardela und Paulina Friebe (v. li.) Foto: Thomas Holzapfel

Der Drittliga-Aufsteiger aus Korntal erkämpft sich ein 5:5 gegen die SU Neckarsulm – doch es war sogar mehr möglich. Ex-Europameisterin Qianhong Gotsch als Gast-Trainerin.

Freude beim TSV Korntal über den nächsten Punkt in der dritten Tischtennis-Liga: Schmeckte das 5:5 in Chemnitz eher nach Niederlage, kann der Aufsteiger mit dem Remis in der Heimpremiere gegen die Sportunion Neckarsulm zufrieden sein. Im Landesderby hatten die Gäste zwar deutlich mit 24:18 Sätzen die Nase vorn, am Ende zählt jedoch die Punkteteilung.

 

Zusammen mit den Verbandsliga-Männern, die parallel ihr Heimspiel gegen SportKultur Stuttgart austrugen (9:6), entwickelte sich die Teichwiesenhalle vor 90 Zuschauern zu einem kleinen Hexenkessel. „Viele Zuschauer kamen zum ersten Mal zu einem Spiel unseren jungen Damenteams und ich denke, sie haben es nicht bereut“, meinte Abteilungsleiter Friedemann Wagner nach dem über drei Stunden dauernden Krimi, indem sich bis zum 3:3 keines der Teams entscheidend absetzen konnte.

Qianhong Gotsch (57) stand viele Jahre für die SV Böblingen an der Platte. Foto: imago/HMB-Media

„Schade war, dass Milla Pardela und Chenhao Chen bereits zum dritten Mal in dieser Saison ein Doppel hauchdünn abgeben mussten“, sagte Wagner. Die beiden Youngster mussten sich mit 9:11 im Entscheidungssatz der Kombination Minh-Thao Nguyen/Lea Marie Schultz geschlagen geben. Am Paralleltisch machten dies Radmila Tominjak und Paulina Friebe wieder wett.

Im ersten Einzeldurchgang verbuchte der TSV in den engen Spielen das glücklichere Ende für sich. Neuzugang Tominjak gewann ebenso ein Zitterspiel wie Pardela, die Niederlagen von Friebe und Chen fielen hingegen deutlich aus. Richtig spannend machten es Tominjak und Friebe bei ihren zweiten Auftritten, die den Aufsteiger sogar mit 5:3 in Führung brachten, zwei klare Niederlagen an den hinteren Positionen brachten derweil das Gesamtremis.

Ex-Europameisterin Gotsch als Gast-Trainerin

Trainerin Szilvia Kahn und Gastcoach Qianhong Gotsch hatte die TSV-Truppe gut eingestellt. Gotsch, die ehemalige Weltranglistenfünfte und Europameisterin von 2000, die in Gärtringen lebt und in der Bundesliga in Kolbermoor spielt, absolvierte zuletzt diverse Trainingseinheiten mit den Korntaler Talenten. Mit 3:7 Punkten befindet sich der Aufsteiger aktuell – auf Grund mehr ausgetragener Spiele im Vergleich zur Konkurrenz – auf Rang vier der Drittligatabelle. „Wir werden bis zum Ende gegen den Abstieg kämpfen“, sagt Friedemann Wagner, der zuletzt dem einen oder anderen Punktverlust nachtrauerte.

