Tischtennis Dritte Liga TSV Korntal feiert Remis bei der Heimpremiere
Der Drittliga-Aufsteiger aus Korntal erkämpft sich ein 5:5 gegen die SU Neckarsulm – doch es war sogar mehr möglich. Ex-Europameisterin Qianhong Gotsch als Gast-Trainerin.
Freude beim TSV Korntal über den nächsten Punkt in der dritten Tischtennis-Liga: Schmeckte das 5:5 in Chemnitz eher nach Niederlage, kann der Aufsteiger mit dem Remis in der Heimpremiere gegen die Sportunion Neckarsulm zufrieden sein. Im Landesderby hatten die Gäste zwar deutlich mit 24:18 Sätzen die Nase vorn, am Ende zählt jedoch die Punkteteilung.