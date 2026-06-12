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  6. Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel

Tischtennis Gärtringen Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel

Tischtennis Gärtringen: Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel
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Andrea Schödel (re.) aus Gärtringen gewinnt mit Martina Schuldt die Goldmedaille im Tischtennis-Doppel. Foto: Thomas Holzapfel

Andrea Schödel hat bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt erneut Edelmetall gewonnen. Die Gärtringer Tischtennisspielerin sicherte sich Gold im Doppel.

Die thüringische Landeshauptstadt Erfurt entpuppt sich für die Gärtringer Seniorenspielerin Andrea Schödel immer mehr zu einer Lieblingsadresse. Nachdem die 65-Jährige bereits im Vorjahr die Goldmedaille im Einzel errang, landete sie nun im Doppel ganz oben auf dem Treppchen.

 

Mit Martina Schuldt vom ESV Neustadt hatte Andrea Schödel, die im Regelspielbetrieb für den TTC Singen antritt, eine bereits mehrfach mit deutschen Meistertiteln dekorierte Doppelpartnerin an ihrer Seite. Entsprechend zählten sie auch zu den Favoriten auf den nationalen Titelgewinn. „Wir haben bereits im vergangenen Jahr gemeinsam gespielt und gewannen da Bronze“, erzählte Andrea Schödel.

Andrea Schödel und Martina Schuldt behalten die Nerven

Diesen Favoritenstatus untermauerten die beiden eindrucksvoll. Lediglich mit zwei Satzverlusten marschierte das Duo ins Endspiel, in dem es gegen die Mitfavoriten Karen Hellwig/Angela Walter (SV Eurasburg-Beuerberg/RSV Braunschweig) die Nerven behielt und mit einem 11:7, 11:6, 8:11 und 11:9 den DM-Titel festmachte.

Nicht ganz optimal lief es für Andrea Schödel im Mixed-Wettbewerb. An der Seite von Kay Seyffert (Elz im Westerwald) ereilte sie bereits in der ersten Partie das Aus, als das Duo nach einer 9:7-Führung im entscheidenden fünften Satz noch unterlag. „Das war recht unglücklich, allerdings war der Gegner mit unangenehmem Material auch sehr schwer zu bespielen“, sagte Schödel, die diese Partie schnell abhakte.

Andrea Schödel scheidet im Einzel früh aus

Nicht zufrieden war die Gärtringerin auch mit ihrem schnellen Aus in der Vorrundengruppe des Einzelwettbewerbs. „Da fehlte es mir ein Stück weit an der notwendigen Konzentration“, meinte Andrea Schödel. Als Titelverteidigerin musste sie nach einem Sieg und zwei Niederlagen frühzeitig die Segel streichen.

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