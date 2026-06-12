Tischtennis Gärtringen Andrea Schödel feiert deutsche Meisterschaft im Doppel
Andrea Schödel hat bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt erneut Edelmetall gewonnen. Die Gärtringer Tischtennisspielerin sicherte sich Gold im Doppel.
Andrea Schödel hat bei den deutschen Senioren-Meisterschaften in Erfurt erneut Edelmetall gewonnen. Die Gärtringer Tischtennisspielerin sicherte sich Gold im Doppel.
Die thüringische Landeshauptstadt Erfurt entpuppt sich für die Gärtringer Seniorenspielerin Andrea Schödel immer mehr zu einer Lieblingsadresse. Nachdem die 65-Jährige bereits im Vorjahr die Goldmedaille im Einzel errang, landete sie nun im Doppel ganz oben auf dem Treppchen.