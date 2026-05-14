Tischtennis: Glaspalast für Para-DM optimal vorbereitet

Die Tischtennisabteilung des VfL Sindelfingen hatte in den vergangenen Wochen – und verstärkt in den letzten Tagen – alle Hände voll zu tun, doch mittlerweile ist alles vorbereitet: An diesem Freitag fällt um 9.45 Uhr im Sindelfinger Glaspalast der Startschuss zu den Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis. Bereits zum vierten Mal in Serie ist der VfL Sindelfingen Gastgeber dieses Spektakels – und abermals kann das zweitägige Turnier mit einer Rekordzahl an Rollstuhlsportlern, stehenden Behinderten und Akteuren mit geistiger Beeinträchtigung aufwarten.

„Was die Helferanzahl angeht, sind wir mittlerweile gut aufgestellt“, sagte Sindelfingens Abteilungsleiter Miroslav Milkovski Mitte dieser Woche. Dabei sei es halt wie immer, wenn es um ehrenamtliche Mitarbeit geht. „Es ist immer viel Arbeit, die Leute zusammenzutrommeln. Und meistens stehen einem dann doch auf den letzten Drücker alle notwendigen Kräfte zur Verfügung.“ So auch diesmal. „Inklusive Ballkinder dürften es um die 60 Personen sein, die uns im Laufe der beiden Turniertage hilfreich zur Seite stehen“, sagt Milkovski.

39 Spieltische mit drei Lkw angeliefert

Noch am Feiertag wurden vom Hauptsponsor die 39 Spieltische mit drei Lkw angeliefert und vor Ort aufgestellt, zudem die 330 Umrandungen zusammengeschraubt und akkurat platziert. „Es ergibt sich immer wieder ein beeindruckendes Bild, wenn im großen Glaspalast alle Spielboxen ordnungsgemäß vorbereitet wurden, auch wenn die Schiedsrichtertische und die Zählgeräte aufgestellt wurden“, zeigte sich Miroslav Milkovski angetan. „Allein für den Aufbau wurden etwa 100 Stunden investiert“, sagt er.

Miroslav Milkovski Foto: VfL Sindelfingen

Am Freitag um 10 Uhr beginnen die Meisterschaften mit dem Mixed-Wettbewerb der „Rollis“, außerdem mit dem Offenen Wettbewerb in diversen Wettkampfklassen (je nach Art des Handicaps) und der Wettkampfklasse WK11 für Akteure mit geistiger Beeinträchtigung. Ab 14 Uhr steigen die Doppelwettbewerbe, der Samstag steht dann ab 10 Uhr ganz im Zeichen der Einzelwettbewerbe. Insgesamt werden in elf Wettkampfklassen die deutschen Meister ermittelt

„Der Glaspalast bietet beste Voraussetzungen für dieses große Sportevent“, sagt Steffen Neumann, der Leistungsportkoordinator des Landesverbands. „Diesmal liegen uns 243 Anmeldungen vor, was gegenüber der Sindelfinger Premiere im Jahr 2023 eine deutliche Steigerung und abermals einen neuen Rekord bedeutet.“

Aus regionaler Sicht gilt das Augenmerk zahlreichen Athleten aus Frickenhausen, die unter anderem ein Team in der Rollstuhl-Bundesliga stellen. Ein Mitglied davon ist Jana Spegel, Paralympics-Teilnehmerin von Paris 2024, für die Tischtennis noch vor wenigen Jahren nichts weiter als ein Schulhofsport war. Mittlerweile gehört sie zum festen Kreis der Nationalmannschaft unter Leitung von Bundestrainer Volker Ziegler aus Aidlingen-Lehenweiler.

Für die DM gemeldet hat auch Sandra Mikolaschek (Borussia Düsseldorf), die bereits drei Mal an den Paralympischen Sommerspielen teilnahm und 2024 mit dem Gewinn der Goldmedaille ihren größten Erfolg feierte. Sie und weitere Nationalspieler weilten unter der Woche bei einem internationalen Turnier in Slowenien, weshalb nicht alle Topathleten nach Sindelfingen kommen.

Lokalkolorit in den unterschiedlichen Wettkampfklassen versprühen unter anderem Wolfgang Schucker (TTF Schönaich) und Lars Kiekbusch, sportlicher Leiter der SV Böblingen.

Abschluss-Event am Samstagabend

Für frischen Wind sorgt der VfL Sindelfingen bei der Abendveranstaltung am Samstag, die die beiden Turniertage gebührend abrundet. Das Programm wird durch einen Show-Act der Cheerleader des VfL eröffnet, ab etwa 20 Uhr wird zum Abendessen geladen und die Sportler und Offiziellen können sich an der Cocktailbar bei entsprechender musikalischer Umrahmung austauschen. „Auf die Unterstützung der Cheerleader können wir uns auch beim Catering verlassen, ebenso werden einige als Ballkinder in den Spielboxen zur Verfügung stehen“, freut sich Miroslav Milkovski.