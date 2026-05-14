Tischtennis Glaspalast für Para-DM optimal vorbereitet
Tischtennis: Der VfL Sindelfingen ist Gastgeber der Deutschen Para-Meisterschaften am Freitag und Samstag mit 243 Anmeldungen.
Tischtennis: Der VfL Sindelfingen ist Gastgeber der Deutschen Para-Meisterschaften am Freitag und Samstag mit 243 Anmeldungen.
Die Tischtennisabteilung des VfL Sindelfingen hatte in den vergangenen Wochen – und verstärkt in den letzten Tagen – alle Hände voll zu tun, doch mittlerweile ist alles vorbereitet: An diesem Freitag fällt um 9.45 Uhr im Sindelfinger Glaspalast der Startschuss zu den Deutschen Meisterschaften im Para-Tischtennis. Bereits zum vierten Mal in Serie ist der VfL Sindelfingen Gastgeber dieses Spektakels – und abermals kann das zweitägige Turnier mit einer Rekordzahl an Rollstuhlsportlern, stehenden Behinderten und Akteuren mit geistiger Beeinträchtigung aufwarten.