Tischtennis im Bezirk SV Böblingen revanchiert sich für einzige Saisonpleite
In der Verbandsoberliga hat die SV Böblingen, die bereits als Meister feststeht, erneut gewonnen. Die SVB II hat sich in der Landesliga auf Platz eins hochgearbeitet.
In der Verbandsoberliga hat die SV Böblingen, die bereits als Meister feststeht, erneut gewonnen. Die SVB II hat sich in der Landesliga auf Platz eins hochgearbeitet.
Für den designierten Meister SV Böblingen steht in der Verbandsoberliga das Schaulaufen zum Saisonabschluss an.