Tischtennis im Bezirk: SV Böblingen revanchiert sich für einzige Saisonpleite

Für den designierten Meister SV Böblingen steht in der Verbandsoberliga das Schaulaufen zum Saisonabschluss an.

Verbandsoberliga Männer: Mit ihrem 7:3-Sieg gegen die TTG Kleinsteinbach/Singen II revanchierte sich die SV Böblingen für ihre bisher einzige Saisonniederlage. Aber es war ein hartes Stück Arbeit – als Höhepunkt gewann Luis Hornstein seine Partie nach der Abwehr von sechs Matchbällen gegen Dennis Tschunichin, Kleinsteinbachs Anleihe aus seinem Oberliga-Team. Hornstein verteidigte grandios mit der Rückhand und brachte seinen Gegner mit überfallartigen Vorhandattacken zur Verzweiflung. Ebenfalls zwei Einzelsiege gingen auf das Konto des wiedererstarkten Pascal Timke.

Verbandsliga Männer: Mit 2:4 lag Verbandsligist TTV Gärtringen im Topspiel gegen den TTC Ergenzingen im Hintertreffen, dann kam es für den spielstarken Aufsteiger knüppeldick: Erst brachte Jens Seidel gegen Jochen Raff eine 10:8-Führung im fünften Satz nicht durch, wenige Augenblicke später ereilte Tomislav Konjuh gegen Dominik Schnaidt dasselbe Missgeschick. Danach war der Weg frei für die Ergenzinger, die einem insgesamt ungefährdeten und zugleich verdienten 9:3-Erfolg entgegensteuerten. Tim Holzapfel und Ann-Katrin Ziegler gewannen je ein Einzel für den TTV.

Viele fehlte nicht, und der VfL Herrenberg hätte Spitzenreiter SSV Ulm ein Bein gestellt, doch trotz 7:4-Führung reichte es am Ende nicht. Zwei Spieltage vor Saisonende sind die Ulmer im Titelrennen quasi durch. Am Doppelspieltag gelang dem VfL zuerst ein etwas mühevolles 9:6 gegen den mittlerweile als Absteiger feststehenden SVW Weingarten. Gegen den SSV Ulm war dann auch Spitzenspieler Alexander Frank mit von der Partie. Lange lief es aus Herrenberger Sicht optimal, auch die Doppelschwäche scheint inzwischen ausgemerzt. Alexander Frank (2), Max Hering, Max Reger und Ahmad El Haj Ibrahim verteidigten mit starken Auftritten die Führung – bis zum Zwischenstand von 7:4. Dann aber brachte Max Reger eine 9:3-Führung im entscheidenden fünften Satz gegen Benedikt Dorfmüller nicht ins Ziel und der Gegner sicherte sich mit fünf Siegen in Serie noch den 9:7-Gesamterfolg.

Landesliga Männer: Die SV Böblingen II steht nach ihrem 9:3 gegen TuS Metzingen an der Tabellenspitze in der Landesliga. Drei Doppel, Vielspieler Pascal Timke und Jan Kronich sorgten für eine beruhigende 5:0-Führung gegen den bisherigen Spitzenreiter. Danach war Metzingen an der Reihe, doch Marcel Trampitsch, erneut Timke und Kronich am Spitzenpaarkreuz sowie Florian Lukas garantierten den am Ende ungefährdeten Sieg.