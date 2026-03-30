Tischtennis im Kreis Esslingen Dem TSV Lichtenwald fehlen noch zwei Punkte
Die Tischtennisspielerinnen haben den Aufstieg in die Verbandsliga vor Augen. Sina Daubinger feiert ein gelungenes Comeback.
Die Tischtennisspielerinnen haben den Aufstieg in die Verbandsliga vor Augen. Sina Daubinger feiert ein gelungenes Comeback.
Nach dem souveränen 8:1-Sieg gegen Schlusslicht TTG Unterreichenbach-Dennjächt fehlen den Landesliga-Tischtennisfrauen des TSV Lichtenwald beim abschließenden Doppelspieltag nach Ostern nur noch zwei Punkte, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern. In der Landesklasse der Männer verpasste es der TSV Wendlingen, sich vorzeitig Rang zwei zu sichern.