Tischtennis im Kreis Esslingen TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel
Die Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald gewinnen ihr letztes Saisonspiel und steigen in die Verbandsliga auf.
Die Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald gewinnen ihr letztes Saisonspiel und steigen in die Verbandsliga auf.
Jubel herrschte bei den Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald, die sich durch eine starke Saison den Meistertitel in der Landesliga sicherten. „Das war eine richtig schöne Teamleistung“, freute sich TSV-Abteilungsleiterin Sina Daubinger über den Erfolg. Während die Lichtendwalderinnen den Aufstieg feierten, spitzt sich bei den Männern des TSV Wendlingen der Kampf um Platz zwei auf den letzten Spieltag zu.