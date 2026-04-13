Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Lichtenwald krönt Saison mit dem Meistertitel

Jubel herrschte bei den Tischtennisspielerinnen des TSV Lichtenwald, die sich durch eine starke Saison den Meistertitel in der Landesliga sicherten. „Das war eine richtig schöne Teamleistung“, freute sich TSV-Abteilungsleiterin Sina Daubinger über den Erfolg. Während die Lichtendwalderinnen den Aufstieg feierten, spitzt sich bei den Männern des TSV Wendlingen der Kampf um Platz zwei auf den letzten Spieltag zu.

Unsere Empfehlung für Sie Tischtennis im Kreis Esslingen Dem TSV Lichtenwald fehlen noch zwei Punkte Die Tischtennisspielerinnen haben den Aufstieg in die Verbandsliga vor Augen. Sina Daubinger feiert ein gelungenes Comeback. Frauen – Verbandsliga Nicht mehr antreten mussten die Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach: Die SU Neckarsulm III sagte das Spiel ab und die Reichenbacherinnen beendeten somit die Saison damit auf Tabellenplatz drei.

Landesliga

Die letzte Rundenpartie gewann der TSV Lichtenwald bei der TTG Süßen II mit 8:4. Zuvor beim 8:3 bei den TTF Neuhausen überzeigten in den Doppeln Simone Tomaschek/Ulrike Haise und Sina Daubinger/Sabine Feirer jeweils mit 3:1. In den Einzeln bauten die Gäste ihre Führung weiter aus, nur Sina Daubinger musste Sabine Holzwarth nach vier knappen Sätzen gratulieren. Tomaschek, die damit in der Rückrunde ungeschlagen blieb, gewann auch das Spitzenspiel gegen Holzwarth mit 3:1. Daubinger und Feirer unterlagen den Böhringer-Schwestern jeweils mit 1:3. Doch Haise erwischte einen „Sahnetag“ und ließ auch Aline Haug beim 3:0 keine Chance. Tomaschek blieb es mit ihrem dritten Einzelsieg vorbehalten, den Siegpunkt und damit die Meisterschaft einzutüten. Lichtenwald geht somit in der kommenden Saison in der Verbandsliga an den Start gehen.

Auch für die Neuhausenerinnen gab es zum Saisonabschluss noch einen Erfolg: Gegen den TSV Sielmingen gewannen sie zu Hause klar mit 8:1. Damit beendete Neuhausen die Saison auf einem nach eigener Einschätzung „tollen Platz drei“.

Männer – Landesklasse

Der TSV Wendlingen macht es weiter spannend. Ohne Renata Krawczyk unterlagen die Wendlinger beim TTV Zell mit 5:9 und haben nun ein Endspiel um Platz zwei. Benjamin Hirsch und Stefan Jeschke waren in Zell die besten Akteure. Sie holten zusammen alle fünf Punkte – doch da von ihren Teamkollegen nichts kam, stand am Ende die Niederlage. Pech hatten die Ersatzspieler Ben Stuhlmüller und Christian Csaki, die in engen Partien jeweils im fünften Satz unterlagen. Wendlingen muss nun das letzte Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen den TTC Aichtal gewinnen – oder auf Schützenhilfe von Meister TSV Wäschenbeuren hoffen, der zeitgleich den TSV Musberg empfängt.

Frauen – Landesklasse

Den zweiten Rückrundensieg feierte der TSV RSK Esslingen, der beim TTC Hegnach mit 8:6 siegte. Beste Esslinger Spielerinnen waren Simone Hausmann und Monika Weis, die zusammen sechs Zähler holten. Corinna Ruf und Jana Riegert waren jeweils einmal erfolgreich. Zum Abschluss empfängt der TSV RSK am Samstag (18.30 Uhr) den Tabellenführer DJK Sportbund Stuttgart IV.

Männer – Bezirksliga

Einen wichtigen 9:5-Heimsieg feierten die TTF Neuhausen II gegen den TTC Esslingen. Die Tischtennisfreunde gingen in den Doppeln in Führung und bauten diese bis auf 6:3 aus. Im zweiten Durchgang geriet der Motor aber kurzzeitig ins Stocken – und Matthias Stradinger und Daniel Migl unterlagen ihren Gegnern. Danach nahmen die Neuhausener jedoch wieder Fahrt auf: Rico Zeller, Andreas Ledermann und Ulrich Drochner gewannen ihre Partien, sodass am Ende ein verdienter Heimsieg zu Buche stand. Neuhausen schob sich damit auf Platz sechs und hat nun zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. Zwei Partien stehen noch aus – entschieden ist in der engen Liga also noch nichts.