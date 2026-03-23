Tischtennis im Kreis Esslingen: TSV Wendlingen rückt an die Spitze heran

Das Titelrennen in der Tischtennis-Landesklasse wird noch einmal spannend: Die Tischtennisspieler des TSV Wendlingen nutzten den Patzer des Tabellenführers TSV Wäschenbeuren, der beim 8:8-Unentschieden gegen den Vierten TV Hochdorf einen Punkt liegen ließ, und rückten mit zwei Siegen bis auf einen Punkt an die Spitze heran. Indes gewannen die Tischtennisfreundinnen Neuhausen in der Landesliga bei der TTG Süßen II mit 8:1 und sicherten sich Platz drei.

Unsere Empfehlung für Sie Wasserball SSVE-Frauen holen Bronze Die Wasserballerinnen scheitern im Final-Four-Halbfinale des Challenger-Cups knapp. Männer verlieren. Frauen – Landesliga Die Frauen der TTF Neuhausen revanchierten sich mit dem 8:1-Sieg bei der TTG Süßen II für die Hinspielniederlage. Nur Neuhausens Sophia Böhringer musste Sabine Gugenhan gratulieren. Damit sicherten sich die Neuhausenerinnen Platz drei. Nach der Osterpause empfangen die Tischtennisfreundinnen am Samstag, 11. April, den Tabellenführer TSV Lichtenwald.

Männer – Landesklasse

Einen Punkt luchste der TV Hochdorf dem Spitzenreiter TSV Wäschenbeuren durch das 8:8-Remis ab. Das TVH-Team um Marcel Hees bewies auswärts gute Nerven und gewann die entscheidenden Fünfsatzspiele. Nach einer 2:1-Führung aus den Doppeln verloren Hees und Marius Schrimpf am vorderen Paarkreuz. In der Mitte gewannen Christian Spelter und Ilkay Deniz jeweils in fünf Sätzen. Hinten verteidigte Tim Stäbler die Hochdorfer Führung.

In Durchgang zwei das gleiche Bild: vorne null, in der Mitte zwei, hinten ein Zähler. Simon Schübel gewann sein zweites Einzel und sicherte damit das Unentschieden. Im Schlussdoppel unterlagen Hees/Schrimpf mit 1:3.

Den Wäschenbeurener Patzer nutzte der TSV Wendlingen: Mit zwei klaren Siegen gegen die TSG Wäschenbeuren II (9:0) und gegen die TSG Eislingen II (9:2) rückten die Wendlinger bis auf einen Punkt an den Tabellenprimus heran – der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat.

Eine knappe 7:9-Niederlage kassierten die TTF Neuhausen (Platz sechs) zu Hause gegen den Dritten TSV Musberg. Die Tischtennisfreunde gewannen zwar alle drei Eingangsdoppel, verloren dann aber vier Einzel in Folge. Philip Leger und Matthias Stradinger sorgten für die 5:4-Pausenführung.

In Runde zwei verlor Marcel Steckkönig nach 2:0-Führung noch hauchdünn gegen Konrad Keinath. Nach einem 7:8-Zwischenstand lief im Schlussdoppel bei Steckkönig/Bechtel wenig zusammen, sodass am Ende die Niederlage gegen Musberg feststand.

Frauen – Landesklasse

Der TSV RSK Esslingen muss weiter auf den ersten Sieg des Jahres warten. Gegen den TSV Georgii Allianz III unterlag der TSV RSK überraschend deutlich mit 3:8. Esslingens Simone Hausmann war einmal mehr die erfolgreichste Spielerin und an allen drei Siegen beteiligt. Bei ihren Teamkolleginnen lief im Einzel aber wenig zusammen, sodass die Gegnerinnen beide Punkte mitnahmen.

Männer – Bezirksliga

Derweil machte die SG Ostfildern durch den 9:7-Sieg beim VfL Kirchheim einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. „In einem Spiel, das alles hatte, gewannen wir alle vier Doppel. Das war der Schlüssel“, sagte SG-Pressewart Niclas Schlecht.

Im Einzel war Rene Steffens wie immer eine Bank – und Rainer Nossek, Stefan Funke und Heiko Breuning steuerten jeweils einen Punkt bei. „Bei zwei verbleibenden Spielen haben wir den Klassenverbleib selbst in der Hand“, betonte Niclas Schlecht und ergänzte: „Da unser zweites Team bereits den Aufstieg in die Bezirksklasse klargemacht hat, wäre das dann eine fast perfekte Saison für uns.“

Hinter der SG rangiert der TTC Esslingen. Die Esslinger kassierten beim TTC Notzingen-Wellingen jedoch eine bittere 7:9-Niederlage. In den Fünfsatzspielen hatten die Gastgeber die besseren Nerven, gewannen vier Partien und sicherten sich im Schlussdoppel den Heimsieg. Chancenlos waren indes die TTF Neuhausen II bei der 1:9-Pleite gegen die TTF Neckartenzlingen II. Neuhausens Rico Zeller holte den Ehrenpunkt. In der Tabelle sind Esslingen, Neuhausen, Kirchheim und Notzingen somit punktgleich.

Bezirksklasse

Die Wernauer Sportfreunde gewannen ihr Heimspiel in der Gruppe eins gegen den TV Unterboihingen mit 9:6. Die 2:1-Führung aus den Doppeln verteidigten die Wernauer dank Niclas Vild und Fabian Uhlemann-Kölly bis zum Schluss. Ersatzspieler Tino Draxler holte dann gegen Andreas Mayer den Siegpunkt.

In der Gruppe zwei fuhr das Schlusslicht VfB Oberesslingen/Zell einen Überraschungssieg beim Dritten ein. Nach der 1:9-Niederlage gegen die SpVgg Stetten gewann der VfBOEZ gegen den TSV Jesingen mit 9:7. Jürgen Schloz und Andreas Pohlner waren mit vier Siegen in der Mitte die Matchwinner. Außerdem gewannen Simon van der Valk und Michael Schaaf beide Doppel.

Auch der TTC Esslingen II war erfolgreich. Gegen Absteiger TTF Neckartenzlingen IV gewann der TTC mit 9:3. Thomas Jäger war bei seinem ersten Einsatz in der Rückrunde erfolgreichster Akteur. Jäger gewann sowohl sein Doppel mit Simon Schmidt als auch beide Einzel. Die Esslinger rangieren nun auf Platz sechs.