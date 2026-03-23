Tischtennis im Kreis Esslingen TSV Wendlingen rückt an die Spitze heran
Während der TV Hochdorf in der Tischtennis-Landesklasse beim Tabellenführer punktet, gewinnt der TSV Wendlingen beide Partien.
Während der TV Hochdorf in der Tischtennis-Landesklasse beim Tabellenführer punktet, gewinnt der TSV Wendlingen beide Partien.
Das Titelrennen in der Tischtennis-Landesklasse wird noch einmal spannend: Die Tischtennisspieler des TSV Wendlingen nutzten den Patzer des Tabellenführers TSV Wäschenbeuren, der beim 8:8-Unentschieden gegen den Vierten TV Hochdorf einen Punkt liegen ließ, und rückten mit zwei Siegen bis auf einen Punkt an die Spitze heran. Indes gewannen die Tischtennisfreundinnen Neuhausen in der Landesliga bei der TTG Süßen II mit 8:1 und sicherten sich Platz drei.