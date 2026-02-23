Tischtennis im Kreis Esslingen: TTF Neuhausen behaupten Rang zwei

Die Tischtennisfreundinnen Neuhausen verteidigten durch den 8:2-Sieg gegen den Vorletzten SV Remshalden Platz zwei in der Landesliga. Im Landesklasse-Top-Spiel setzten sich die Tischtennisspieler des TSV Wendlingen klar mit 9:3 gegen den Dritten TV Hochdorf durch.

Unsere Empfehlung für Sie Tischtennis – Zusammenfassung Neuhausen hält Kontakt zur Spitze Die Landesliga-Tischtennisspielerinnen von den Fildern starten erfolgreich in die Rückrunde. TVR-Frauen trotz Niederlage für Verbandspokal qualifiziert Derweil fanden auch die Pokalmeisterschaften in Jesingen statt. Mit dabei waren die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach, die in der A-Klasse der Region zwei gegen Tischtennis Frickenhausen II mit 1:4 unterlagen. Frickenhausens Mara Prodana gewann beide Einzel, Yilin Chen und Longfei He steuerten je einen Zähler bei. Das Doppel gewannen Reichenbachs Isabel Köngeter und Kristin Müller in fünf Sätzen. Dennoch hatten die TVR-Frauen Grund zur Freude: Da das TTBW-Pokalfinale am 15. März in Oberboihingen stattfindet, erhält die Region zwei als Ausrichter einen zusätzlichen Startplatz. Davon profitierte der TVR, der auf Platz zwei trotz der Niederlage für den Verbandspokal qualifiziert ist.

Frauen – Landesliga

In der Partie des Zweiten TTF Neuhausen gegen den Vorletzten SV Remshalden kam nur zu Beginn Spannung auf, als TTF-Spielerin Sophia Böhringer ein Doppel und das Einzel verlor. Durch die Siege von Aline Haug und Deborah Böhringer ging Neuhausen aber 4:2 in Führung und zog in der Folge davon. In Durchgang zwei punkteten alle TTF-Spielerinnen: Sabine Holzwarth bezwang die Nummer eins des SVR in drei Sätzen. Auch Sophia und Deborah Böhringer ließen nichts anbrennen. Haug setzte dann mit einem Fünfsatzerfolg den 8:2-Schlusspunkt.

Männer – Landesklasse

Das Top-Spiel zwischen dem Zweiten TSV Wendlingen und dem Dritten TV Hochdorf entschieden die Wendlinger mit 9:3 für sich. „Die Hochdorfer hatten in den vergangenen Spielen unter Beweis gestellt, dass sie beim Kampf um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitzureden haben. Daher mussten wir fokussiert sein“, berichtete TSV-Kapitän Benjamin Hirsch. Die Wendlinger erwischten einen perfekten Start und gewannen die ersten fünf Partien allesamt. Erst Markus Zaiser musste Ilkay Deniz nach einem „atemberaubenden Spiel“ (Hirsch) im 5. Satz zum Sieg gratulieren. Auch Lisa Leopold und Christof Barth hatten am hinteren Paarkreuz das Nachsehen. Doch davon ließen sich die Wendlinger nicht beirren: Hirsch, Renata Krawczyk und Stefan Jeschke machten mit ihren zweiten Einzelerfolgen das 9:3 perfekt. „Mit diesem Auswärtssieg setzen wir uns auf Platz zwei fest und bleiben in Schlagdistanz zum Ersten TSV Wäschenbeuren“, sagte Hirsch. Die Wäschenbeurener gewannen indes sowohl gegen die TSG Eislingen II als auch gegen den TSV Sielmingen mit 9:0.

Bezirksliga

Der Erste Tischtennis Frickenhausen bezwang die TTF Neuhausen II deutlich mit 9:0 und festigte die Spitzenposition. „Wir hatten vor Neuhausen großen Respekt, nachdem wir in der Hinrunde noch 8:8 gespielt hatten“, berichtete Kapitän Oliver Andersch. Aber die Gäste reisten mit Ersatz an und Frickenhausen setzte in Christiane Wisniewski und Yixuan Li zwei Regionalliga-Spielerinnen ein. Spannend waren so nur die Doppel.

Bezirksklasse

Der Dritte Wernauer SF gewann beim TSV RSK Esslingen in der Gruppe eins mit 9:7 und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen. Gegen den TSV RSK verschliefen sie zwar den Start und mussten einen 0:3-Rückstand aufholen. Das gelang Niclas Vild, Daniel Bertele, Christian Vild und Jan Reisberger aber bravourös: Sie gewannen jeweils beide Einzel und glichen so die Niederlagen von Andreas Fogel und Marcel Becker aus.

Unsere Empfehlung für Sie Parcours-Racing Marcel Drewes in guter Frühform Der AMC Mittlerer Neckar ist Gastgeber beim Saisonauftakt im ADAC-Parcours-Racing und stellt gleich den Sieger.

Indes verlor der Spitzenreiter TSV Wendlingen II in der Gruppe zwei beim TSV Jesingen mit 4:9 und damit das erste Saisonspiel überhaupt. Christian Csaki und Jörg Stuhlmüller gewannen ihre Einzel, doch in der Mitte war für Sven Schatton und Johann Göttel nichts zu holen. Ersatzspieler Jonas Driemel und der starke Csaki verkürzten noch einmal auf 4:6. Aber Stuhlmüller verlor in fünf Sätzen und in der Mitte war Jesingen wieder stärker. Trotz der Niederlage haben die Wendlinger aber noch drei Zähler Vorsprung auf die Verfolger. Einen Rückschlag im Abstiegskampf steckte der TTC Esslingen II durch die 7:9-Niederlage beim TTC Notzingen-Wellingen II ein.