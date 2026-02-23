Tischtennis im Kreis Esslingen TTF Neuhausen behaupten Rang zwei
Die Tischtennisfreundinnen Neuhausen gewinnen ihre Partie in der Landesliga gegen Remshalden mit 8:2. Auch der TSV Wendlingen festigt Platz zwei in der Landesklasse.
Die Tischtennisfreundinnen Neuhausen verteidigten durch den 8:2-Sieg gegen den Vorletzten SV Remshalden Platz zwei in der Landesliga. Im Landesklasse-Top-Spiel setzten sich die Tischtennisspieler des TSV Wendlingen klar mit 9:3 gegen den Dritten TV Hochdorf durch.