Tischtennis im Kreis Esslingen: TTF Neuhausen II rettet sich, TTC Esslingen steigt ab

Die ersten Entscheidungen waren bereits gefallen, doch gespielt wurde trotzdem noch einmal. Bereits beendet war die Tischtennis-Saison von der Landesklasse aufwärts.

Der TSV Wendlingen hat hier als Zweiter gute Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga. In der Liga verbleiben der TV Hochdorf als Vierter und die TTF Neuhausen als Sechster.

Bei den Frauen bleibt der TV Reichenbach als Dritter in der Verbandsliga, die allerdings mit der Bezirksreform neu eingeteilt wird. Dazu kommt Landesliga-Meister TSV Lichtenwald, sodass es in der kommenden Verbandsliga-Runde wieder ein Derby geben wird. Die Tischtennisfreundinnen Neuhausen wurden Dritte in der Landesliga – und der TSV RSK Esslingen rangiert in der Landesklasse auf Rang vier.

Diese Entscheidungen standen bereits fest

Unsere Empfehlung für Sie Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II hat es in der eigenen Hand Der Landesligist gewinnt nach zuvor drei Niederlagen mit 34:25 gegen den TSV Heiningen II.

Ein Herzschlagfinale gab es dagegen noch in der Bezirksliga: Die Tischtennisspieler der TTF Neuhausen II siegten mit 9:6 gegen das Schlusslicht TB Neuffen und jubelten darüber, den Klassenverbleib doch noch geschafft zu haben.

Männer – Bezirksliga

Gegen den Tabellenletzten TB Neuffen erwischten die TTF Neuhausen II einen guten Start und gingen mit 6:2 in Führung. Doch Tamer Celen unterlag im fünften Satz – und Neuffen kam noch einmal auf 5:6 heran. Neuhausen II konnte sich aber auf das mittlere Paarkreuz verlassen: Andreas Ledermann und Uli Drochner holten auch im zweiten Durchgang beide Zähler und avancierten damit zu den Matchwinnern. Den Siegpunkt zum 9:6 holte Kapitän Celen mit einem 3:1 gegen Robert Janz.

Kein Happy End gab es dagegen für den TTC Esslingen bei der 4:9-Niederlage gegen den VfL Kirchheim IV. Ohne Spitzenspieler Yog Wason hatten die Esslinger gegen Kirchheim IV einen schweren Stand. Zwar holten Jari Kneiser und Konrad Neubauer die ersten Einzel und sorgten so für die 3:2-Führung. Doch dann zogen die Kirchheimer davon. Spätestens als Andreas Schenk und Hermann Pastjan jeweils im fünften Satz verloren hatten, war die Partie gekippt. In Durchgang zwei fuhr dann nur Kneiser einen Sieg ein. Der TTC musste so dem VfL zum Klassenverbleib gratulieren – und tritt selbst den Gang in die Bezirksklasse an.

Ein Spiel für die Galerie hatte die SG Ostfildern gegen den SV Nabern II zu absolvieren, das mit einem 8:8-Remis endete. Und obwohl beide Teams bereits gesichert waren, schenkten sie sich nichts. Ostfildern lief lange einem Rückstand hinterher, belohnte sich aber im Schlussdoppel für eine Aufholjagd mit dem 8:8. Spieler des Tages war einmal mehr Rene Steffens, der seine Einzelbilanz auf 32:4 ausbaute. Auch Stefan Funke überzeugte mit zwei Siegen am hinteren Paarkreuz. Ostfildern beendet die Saison damit auf Platz drei, punktgleich mit Nabern auf Rang vier.

Die Meisterschaft gesichert hat sich derweil Tischtennis Frickenhausen durch den 9:7-Erfolg im Spitzenspiel gegen die TTF Neckartenzlingen II. Die Frickenhausener gingen schnell mit 7:1 in Führung, mussten dann aber noch einmal zittern. Erst Markus Henzler machte mit seinem zweiten Einzelsieg alles klar.

Bezirksklasse

Der Vorletzte TV Unterboihingen gewann sein letztes Saisonspiel überraschend mit 9:6 gegen den Fünften TTC Aichtal II. Gegen die ersatzgeschwächten TTC-Spieler gewann der TVU alle drei Doppel und gab diese Führung in der Folge nicht mehr ab. Die besten Einzelspieler waren Sascha Bruckner und Marina Lorenz, die jeweils zweimal gewannen. Auch wenn der TVU auf dem Papier abgestiegen ist, verbessert der Sprung auf Platz neun die Chancen, am Grünen Tisch doch noch den Klassenverbleib zu schaffen. Schlusslicht TV Reichenbach steht dagegen als Absteiger fest.

Indes verloren die Wernauer Sportfreunde ihr Heimspiel gegen den SV Reudern mit 4:9 und beendeten die Runde auf Platz drei. Zweiter in der Liga ist der TV Hochdorf II, der sich Hoffnungen machen kann, als Nachrücker doch noch aufzusteigen. Der TSV RSK Esslingen liegt mit Platz sechs im Tabellenmittelfeld.

In der Gruppe zwei verlor Meister TSV Wendlingen II beim SV Hardt überraschend deutlich mit 2:9. Beide Teams waren nicht komplett, wobei Hardt den Ausfall seiner Nummer eins gut kompensierte. Nur Christian Csaki gewann ein Einzel für die Wendlinger.

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Auf Platz sechs beendete der TTC Esslingen II die Saison durch die 4:9-Niederlage gegen die SpVgg Stetten. Lucas Viesel und Julian Hägele gelangen Siege gegen Philipp Wiedmaier, dafür unterlagen beide Sebastian Kaiser. Ersatzspieler Vincent Hailer gewann ebenfalls ein Einzel. Hinter Esslingen liegen die TTF Neuhausen III auf Rang sieben. Abgestiegen ist der VfB Oberesslingen/Zell, der nach der punktlosen Vorrunde aber immerhin noch fünf Zähler sammelte.