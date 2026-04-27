Tischtennis im Kreis Esslingen TTF Neuhausen II rettet sich, TTC Esslingen steigt ab
Die Tischtennisspieler der TTF Neuhausen II gewinnen das Herzschlagfinale am letzten Spieltag gegen den TB Neuffen und feiern den Klassenverbleib.
Die Tischtennisspieler der TTF Neuhausen II gewinnen das Herzschlagfinale am letzten Spieltag gegen den TB Neuffen und feiern den Klassenverbleib.
Die ersten Entscheidungen waren bereits gefallen, doch gespielt wurde trotzdem noch einmal. Bereits beendet war die Tischtennis-Saison von der Landesklasse aufwärts.