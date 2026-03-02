Tischtennis im Kreis Esslingen: TV Reichenbach unterliegt im Verfolgerduell

Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach verloren das Heimspiel gegen die TSG Steinheim mit 5:8 und rutschten auf Rang vier ab. In der Landesklasse gewann der TSV Wendlingen gegen den TGV Rosswälden mit 9:2.

Frauen – Verbandsliga Lange sah alles nach einem Unentschieden aus, dann verloren die Frauen des TV Reichenbach doch noch ihr Heimspiel gegen die TSG Steinheim. Einer Punkteteilung in den Doppeln folgten jeweils zwei Einzelsiege in Runde eins und zwei. Ärgerlich war für die Reichenbacherinnen war, dass drei Partien nach 2:1-Führung noch verloren gingen. Doch Marion Schuster gewann ihr zweites Einzel in fünf Sätzen und sorgte damit für den 5:5-Zwischenstand. In Runde drei unterlag Schuster der Nummer eins der Gäste in drei Sätzen. Und auch bei Isabel Köngeter und Kristin Müller lief nichts zusammen: Beide verloren gegen ihre Gegnerinnen vom hinteren Paarkreuz.

Männer – Landesklasse

Viele Fans des TSV Wendlingen waren in die Halle am Berg gekommen, um das Spiel gegen den TGV Rosswälden zu verfolgen. „Mit einem klaren 9:2-Sieg überzeugten wir auf ganzer Linie“, freute sich Wendlingens Kapitän Benjamin Hirsch. „Lediglich das Doppel Zaiser/Stuhlmüller und Markus Zaiser in einem wiederholt packenden Fünf-Satz-Krimi hatten das Nachsehen.“ Mit dem Sieg im Rücken geht es für die Wendlinger am Samstag zum Tabellenführer TSV Wäschenbeuren. „Wir hoffen, dass wir mithalten können und vielleicht mit viel Kampfgeist einen überraschenden Sieg einfahren“, sagte Hirsch.

Ebenfalls mit 9:2 gewann der TV Hochdorf bei der TSG Eislingen II. Ein Doppel und das Einzel von Marcel Hees gegen Jens Leyrer gingen an die TSG. Ansonsten war der TVH überlegen, Marius Schrimpf war mit zwei Einzelsiegen der beste Akteur. Eine knappe 6:9-Niederlage kassierten die TTF Neuhausen im Derby gegen die TTF Neckartenzlingen. Nach den Doppeln lag Neuhausen mit 2:1 vorne und baute die Führung durch Siege von Philipp Löchel, Marcel Steckkönig und Felix Necker weiter aus. Doch die knappe Fünfsatzniederlage von Philip Leger sorgte für einen Bruch im Spiel, Neckartenzlingen hatte nun die Nase vorne und zog vorbei. Nur Sascha Bechtel punktete noch für die Neuhausener.

Männer – Bezirksliga

Kampfgeist bewies die SG Ostfildern beim 9:4-Heimspielerfolg gegen den TB Neuffen. Der Start missglückte der SG aber, nach zwei Doppeln ging auch noch überraschend das Einzel von Rene Steffens verloren. Er kassierte gegen das Talent Louis Galac die erste Niederlage in der Rückrunde. Doch die Spieler aus Ruit und Nellingen kämpften sich zurück in die Partie. Ganze sechs Fünfsatzspiele entschieden sie in der Folge für sich, besonders Moritz Heuser war mit gleich zwei 3:2-Siegen nervenstark. Unterm Strich stand so ein Sieg, mit dem die SG auf Platz drei vorrückte.

Konkurrent TTC Esslingen patzte dagegen doppelt. Gegen den SV Nabern II spielte der TTC 8:8 unentschieden. Zwar zeigten die Esslinger ein gutes Spiel, eine 8:6-Führung reichte aber nicht aus. Und einen Tag später kam der TTC – der auf Spitzenspieler Yog Wason verzichten musste – beim TV Bissingen mit 3:9 unter die Räder. Lediglich Jari Kneiser überzeugte mit zwei Siegen am vorderen Paarkreuz.

„Im Spiel gegen den TTC Notzingen-Wellingen hatte sich unsere zweite Mannschaft eigentlich fest vorgenommen, einen doppelten Punktgewinn einzufahren“, sagte Neuhausens Sportwart Benjamin Hermann und ergänzte: „Doch der Gegner trat diesmal in Bestbesetzung an, sodass früh klar war, dass es kein leichtes Unterfangen werden würde.“ Am Ende holten die TTF Neuhausen II gegen den TTC ein 8:8-Remis. Zu Beginn liefen die Neuhausener nach drei Doppelniederlagen lange einem Rückstand hinterher, kämpften sich jedoch zurück. „In den letzten beiden Matches fuhren wir jeweils im fünften Satz die entscheidenden Siege ein“, freute sich Hermann.

Männer – Bezirksklasse

Die Wernauer Sportfreunde verloren indes beim TTC Aichtal II mit 2:9 und kassierten die erste Rückrundenniederlage. Die Wernauer fanden nie recht ins Spiel und unterlagen so am Ende. Damit hat der Tabellenführer der Gruppe eins, TTF Neckartenzlingen III, vor den Spielen gegen die Verfolger alle Trümpfe in der Hand.

In der Gruppe zwei feierte der TSV Wendlingen II gegen die in Bestbesetzung angetretene SpVgg Stetten einen 9:4-Heimsieg. Ben und Jörg Stuhlmüller waren die Matchwinner.

Die TTF Neuhausen III unterlagen derweil bei der SpVgg Stetten mit 2:9, holten dann aber gegen die TTF Neckartenzlingen IV einen wichtigen 9:6-Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. In den Einzeln punkteten Ingo Veigel, Jonas Ruf, Benjamin Hermann und Roland Preißer. „Im hinteren Paarkreuz avancierte Youngster Mischa Bächle zum Matchwinner“, lobte Sportwart Hermann. Am Samstag gilt es für die TTF III, beim Schlusslicht VfB Oberesslingen/Zell Zähler zu sammeln.