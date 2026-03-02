Tischtennis im Kreis Esslingen TV Reichenbach unterliegt im Verfolgerduell
Die Verbandsliga-Tischtennisspielerinnen des TV Reichenbach verloren das Heimspiel gegen die TSG Steinheim mit 5:8 und rutschten auf Rang vier ab. In der Landesklasse gewann der TSV Wendlingen gegen den TGV Rosswälden mit 9:2.