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  6. Wo man in Stuttgart Tischtennis spielen kann

Ping Pong im Kessel Wo man in Stuttgart Tischtennis spielen kann

Wo man in Stuttgart Tischtennis spielen kann
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Im Kessel gibt es zahlreiche Möglichkeiten, auf öffentlichen Tischtennisplatten zu spielen - zum Beispiel beim Flora und Fauna. Foto: Petra Xayaphoum

Was kommt mit dem Frühling? Die Lust auf Tischtennis! Wir haben Ping-Pong-Spots im Kessel gesammelt, ihr braucht nur noch Schläger, Bälle und ein Sportgetränk.

Sobald die Temperaturkurve ansteigt, sieht man sie überall: Lässige Menschen, die noch lässiger kleine weiße Bälle durch die Gegend schmettern. Es is ein schneller Sport, der ehrgeizig oder auch mit dem Eingeständnis, dass man es wohl nie in die Bezirksliga schaffen wird, gespielt werden kann.

 

Ob an den ersten warmen Frühlingstagen oder an langen lauen Sommerabenden – für eine Partie Tischtennis braucht es nicht viel: Schläger, Bälle, Sportgetränke und eine öffentliche Platte im Stuttgarter Stadtgebiet. Wir wissen, wo die coolsten Platten in Stuttgart stehen:

Flora und Fauna

Kaum lacht die Sonne und das Thermometer klettert über 20 Grad, strömen die Menschen in den Schlossgarten und zum Flora und Fauna: Da sind die Rennradler, die auf dem Rückweg ihrer Radtour noch ein alkoholfreies Weizen zischen oder die jungen Familien, die Hafercappuccino schlürfen, während ihre Kinder den Auslauf genießen oder eben die Sportlichen, die sich um die Tischtennisplatten tummeln und Flaschengetränke vom Lokal nebenan trinken. Am Wochenende muss man Glück haben, um eine freie Platte zu ergattern oder sich einfach einer Runde Mäxle anschließen.

Am Schwanenplatz 10, Stuttgart-Ost, Spielbedingungen: im Grünen aber viel los

Marienplatz

Hip, hipper, Marienplatz! Direkt neben der Endhaltestelle der Kultbahn Zacke kann auf dem Marienplatz Tischtennis gezockt werden. Rund herum gibt es dank der vielen Gastronomien wie dem L.A. Signorina, der Kaiserbau-Eisdiele, dem Condesa und dem Bauchlädle-Kiosk ausreichend Möglichkeiten, um sich eine Erfrischung vor, während oder nach dem Spielen zu gönnen. Im Hochsommer kann es allerdings heiß werden, denn die steinerne Platte steht mitten auf dem Betonplatz. Schattenspendende Bäume: Felanzeige.

Marienplatz 1, Stuttgart-Süd, Spielbedingungen: hippe Umgebung

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Eugensplatz

Egal, ob als Meetingpoint für ein romantisches Date mit Blick über die Stadt, als kulinarischer Ausflugsort zur Pinguin Eisdiele mit den berühmten Eissorten "Mops" und "Mercedes" oder zum Tischtennisspielen - der Eugensplatz ist einer unserer absoluten Lieblingsplätze in Stuttgart. Dank der großen Bäume auf dem Platz befindet sich die Platte meistens im Halbschatten. Besonders am frühen Abend herrscht eine ganz besondere Stimmung, wenn die Sonne langsam über dem Kessel untergeht.

Eugensplatz 1, Stuttgart-Mitte, Spielbedingungen: luftige Halbhöhenlage

Diakonissenplatz

Vor einigen Jahren wurde der Diakonissenplatz im Stuttgarter Westen umgestaltet. Der Verkehrsübungsplatz wurde geschlossen und stattdessen entstand ein öffentlicher Platz für die Bevölkerung. Neben Sitzbänken und Spielgeräten für Kinder gibt es nun auch mehrere Tischtennisplatten.

Diakonissenplatz, Stuttgart-West, Spielbedingungen: mitten in der Stadt

Tischtennisplatten in Stuttgart (Auswahl)

  • Erwin-Schoettle-Platz, Möhringer Str. 52, Stuttgart-Süd
  • Spielplatz Eiernest, Eierstr. 114, Stuttgart-Süd
  • Spielplatz Karlshöhe, Mörikestr. 12A, Stuttgart-Süd
  • Elisabethenanlage, Elisabethenstr. 9, Stuttgart-West
  • Leipziger Platz, Leipziger Platz, Stuttgart-West
  • Unterer Schlossgarten, Cannstatter Str., Stuttgart-Ost
  • Uhlandshöhe, Alfred-Lörcher-Weg, Stuttgart-Ost
  • Klingenbachpark, Schönbühlstr. 100, Stuttgart-Ost
  • Eisenbahnviadukt, Hofener Str. 110, Stuttgart-Bad Cannstatt
  • Kleiner Park am Killesberg, Albrecht-Dürer-Weg, Stuttgart-Nord
  • Diakonissenplatz, Stuttgart-West

Eine gute Übersicht zu vielen weiteren Plätzen in Stuttgart, der Region und ganz Deutschland bietet die pingpongmap.

Dieser Artikel erschien erstmals 2021 und wurde am 11. April 2026 aktualisiert.

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