Wo man in Stuttgart Tischtennis spielen kann

Sobald die Temperaturkurve ansteigt, sieht man sie überall: Lässige Menschen, die noch lässiger kleine weiße Bälle durch die Gegend schmettern. Es is ein schneller Sport, der ehrgeizig oder auch mit dem Eingeständnis, dass man es wohl nie in die Bezirksliga schaffen wird, gespielt werden kann.

Ob an den ersten warmen Frühlingstagen oder an langen lauen Sommerabenden – für eine Partie Tischtennis braucht es nicht viel: Schläger, Bälle, Sportgetränke und eine öffentliche Platte im Stuttgarter Stadtgebiet. Wir wissen, wo die coolsten Platten in Stuttgart stehen:

Flora und Fauna

Kaum lacht die Sonne und das Thermometer klettert über 20 Grad, strömen die Menschen in den Schlossgarten und zum Flora und Fauna: Da sind die Rennradler, die auf dem Rückweg ihrer Radtour noch ein alkoholfreies Weizen zischen oder die jungen Familien, die Hafercappuccino schlürfen, während ihre Kinder den Auslauf genießen oder eben die Sportlichen, die sich um die Tischtennisplatten tummeln und Flaschengetränke vom Lokal nebenan trinken. Am Wochenende muss man Glück haben, um eine freie Platte zu ergattern oder sich einfach einer Runde Mäxle anschließen.

Am Schwanenplatz 10, Stuttgart-Ost, Spielbedingungen: im Grünen aber viel los

Marienplatz

Hip, hipper, Marienplatz! Direkt neben der Endhaltestelle der Kultbahn Zacke kann auf dem Marienplatz Tischtennis gezockt werden. Rund herum gibt es dank der vielen Gastronomien wie dem L.A. Signorina, der Kaiserbau-Eisdiele, dem Condesa und dem Bauchlädle-Kiosk ausreichend Möglichkeiten, um sich eine Erfrischung vor, während oder nach dem Spielen zu gönnen. Im Hochsommer kann es allerdings heiß werden, denn die steinerne Platte steht mitten auf dem Betonplatz. Schattenspendende Bäume: Felanzeige.

Marienplatz 1, Stuttgart-Süd, Spielbedingungen: hippe Umgebung

Eugensplatz

Egal, ob als Meetingpoint für ein romantisches Date mit Blick über die Stadt, als kulinarischer Ausflugsort zur Pinguin Eisdiele mit den berühmten Eissorten "Mops" und "Mercedes" oder zum Tischtennisspielen - der Eugensplatz ist einer unserer absoluten Lieblingsplätze in Stuttgart. Dank der großen Bäume auf dem Platz befindet sich die Platte meistens im Halbschatten. Besonders am frühen Abend herrscht eine ganz besondere Stimmung, wenn die Sonne langsam über dem Kessel untergeht.

Eugensplatz 1, Stuttgart-Mitte, Spielbedingungen: luftige Halbhöhenlage

Diakonissenplatz

Vor einigen Jahren wurde der Diakonissenplatz im Stuttgarter Westen umgestaltet. Der Verkehrsübungsplatz wurde geschlossen und stattdessen entstand ein öffentlicher Platz für die Bevölkerung. Neben Sitzbänken und Spielgeräten für Kinder gibt es nun auch mehrere Tischtennisplatten.

Diakonissenplatz, Stuttgart-West, Spielbedingungen: mitten in der Stadt

Tischtennisplatten in Stuttgart (Auswahl)

Erwin-Schoettle-Platz, Möhringer Str. 52, Stuttgart-Süd

Möhringer Str. 52, Stuttgart-Süd Spielplatz Eiernest, Eierstr. 114, Stuttgart-Süd

Eierstr. 114, Stuttgart-Süd Spielplatz Karlshöhe , Mörikestr. 12A, Stuttgart-Süd

, Mörikestr. 12A, Stuttgart-Süd Elisabethenanlage, Elisabethenstr. 9, Stuttgart-West

Elisabethenstr. 9, Stuttgart-West Leipziger Platz , Leipziger Platz, Stuttgart-West

, Leipziger Platz, Stuttgart-West Unterer Schlossgarten, Cannstatter Str., Stuttgart-Ost

Cannstatter Str., Stuttgart-Ost Uhlandshöhe , Alfred-Lörcher-Weg, Stuttgart-Ost

, Alfred-Lörcher-Weg, Stuttgart-Ost Klingenbachpark , Schönbühlstr. 100, Stuttgart-Ost

, Schönbühlstr. 100, Stuttgart-Ost Eisenbahnviadukt , Hofener Str. 110, Stuttgart-Bad Cannstatt

, Hofener Str. 110, Stuttgart-Bad Cannstatt Kleiner Park am Killesberg , Albrecht-Dürer-Weg, Stuttgart-Nord

, Albrecht-Dürer-Weg, Stuttgart-Nord Diakonissenplatz, Stuttgart-West

Eine gute Übersicht zu vielen weiteren Plätzen in Stuttgart, der Region und ganz Deutschland bietet die pingpongmap.

Dieser Artikel erschien erstmals 2021 und wurde am 11. April 2026 aktualisiert.