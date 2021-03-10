Ping Pong im Kessel Wo man in Stuttgart Tischtennis spielen kann
Was kommt mit dem Frühling? Die Lust auf Tischtennis! Wir haben Ping-Pong-Spots im Kessel gesammelt, ihr braucht nur noch Schläger, Bälle und ein Sportgetränk.
Was kommt mit dem Frühling? Die Lust auf Tischtennis! Wir haben Ping-Pong-Spots im Kessel gesammelt, ihr braucht nur noch Schläger, Bälle und ein Sportgetränk.
Sobald die Temperaturkurve ansteigt, sieht man sie überall: Lässige Menschen, die noch lässiger kleine weiße Bälle durch die Gegend schmettern. Es is ein schneller Sport, der ehrgeizig oder auch mit dem Eingeständnis, dass man es wohl nie in die Bezirksliga schaffen wird, gespielt werden kann.