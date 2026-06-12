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  6. Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio

Tischtennis Jugend Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio

Tischtennis Jugend: Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio
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Kamen im gemischten Doppel bis ins Achtelfinale: Mahmoud und Fatme El Haj Ibrahim vom VfL Herrenberg. Foto: Daniel Gibs/TTBW

Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend im Tischtennis ist nicht nur das VfL-Geschwisterpaar Mahmoud und Fatme El Haj Ibrahim zufrieden. Auch ein Vereinskamerad trumpft auf.

Bei den deutschen Jugend-Meisterschaften im Tischtennis in Erfurt hat auch ein Trio des VfL Herrenberg teilgenommen: Neben dem Geschwisterduo Fatme und Mahmoud El Haj Ibrahim war dies Richard Göttler. Letztlich trat man mit zwei Medaillen die Heimreise an.

 

„Ich bin sehr glücklich, dass wir es im Doppel bis ins Halbfinale geschafft haben“, resümierte der 17-jährige Mahmoud El Haj Ibrahim, der mit dem Altburger Len Müller in der Altersklasse 19 antrat. Unter anderem brachte man das Kunststück fertig, das topgesetzte Duo Noah Hersel/Chris Andersen (Westdeutschland) in vier Sätzen mit 11:7, 11:8, 8:11 und 11:8 aus dem Wettbewerb zu kegeln.

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Mit dem gesicherten Podestplatz war dann im Halbfinale gegen die Niedersachsen Bastian Meyer/Daniel Nagy etwas die Luft raus. „Da konnten wir dann nicht mehr an die Leistung der vorherigen Spiele anknüpfen“, sagte der 17-jährige Oberliga-Spieler, der nach zwei Spielzeiten beim DJK Sportbund Stuttgart in der kommenden Saison wieder beim TTC Mühlhausen an den Start geht.

Im Einzel schied Mahmoud El Haj Ibrahim derweil in der Vorrunde aus. Ein ähnliches Schicksal ereilte seine Schwester Fatme in der Vorrundengruppe der Mädchen 19. Die Fünfsatzniederlage gegen Emma Li (Westdeutschland) bedeutete letztlich das frühzeitige Aus. Im Doppel mit Rhea Zhu Chen (Bietigheim-Bissingen) war im Achtelfinale Schluss. „Richtig zufrieden“ zeigte sich Fatme El Haj Ibrahim dann mit den gemeinsamen Auftritten mit ihrem Bruder im gemischten Doppel, wo man bis ins Achtelfinale kam.

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Auch ihr Herrenberger Vereinskamerad Richard Göttler dürfte die DM in guter Erinnerung behalten. Im C-Wettbewerb marschierte der 20-Jährige zum Medaillengewinn. Viel fehlte nicht ins Endspiel. Aber nach zwei gewonnenen Sätzen über Anthony Pollmann Tuya (TSG Ziegelhausen) machte Göttler im dritten Durchgang den Sack nicht zu – und verlor letztlich.

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