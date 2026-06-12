Tischtennis Jugend Zwei Medaillen für ein Herrenberger Trio
Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend im Tischtennis ist nicht nur das VfL-Geschwisterpaar Mahmoud und Fatme El Haj Ibrahim zufrieden. Auch ein Vereinskamerad trumpft auf.
Bei den deutschen Meisterschaften der Jugend im Tischtennis ist nicht nur das VfL-Geschwisterpaar Mahmoud und Fatme El Haj Ibrahim zufrieden. Auch ein Vereinskamerad trumpft auf.
Bei den deutschen Jugend-Meisterschaften im Tischtennis in Erfurt hat auch ein Trio des VfL Herrenberg teilgenommen: Neben dem Geschwisterduo Fatme und Mahmoud El Haj Ibrahim war dies Richard Göttler. Letztlich trat man mit zwei Medaillen die Heimreise an.