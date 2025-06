Auf der Heimreise im Neun-Sitzer von Salzgitter zurück nach Korntal war die Enttäuschung über das verlorene Finale längst verflogen. „Wir können superstolz auf unsere Mädels sein, die deutsche Vizemeisterschaft ist ein riesengroßer Erfolg“, sagte Friedemann Wagner, Abteilungsleiter Tischtennis beim TSV Korntal, nach zwei kräftezehrenden Turniertagen bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften der U 19. Nach großer Gegenwehr mussten sich die Korntaler Mädchen im Endspiel Titelverteidiger FC Bayern München 3:6 geschlagen geben.

In der Vorrunde gab es für den baden-württembergischen Mannschaftsmeister und letztjährigen deutschen Meister der U 15 drei klare Siege: Erst wurde der TTC Wirges mit 6:0 besiegt, was gegen zwei unangenehme Materialspielereinnen keine Selbstverständlichkeit war. Danach beim 6:2 gegen den TTC Salmünster hatte der TSV nur in der Anfangsphase etwas Probleme und mit einem überraschend deutlichen 6:1-Erfolg über das topgesetzte Team des MTV Engelbostel-Schulenburg sicherten sich Rhea Zhu Chen, Paulina Friebe, Milla Pardela und Chenhao Chen souverän den Gruppensieg.

Lesen Sie auch

Im Halbfinale lieferten sich die jungen Korntalerinnen mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 14,25 Jahren dem Post SV Mühlhausen einen großen Kampf, ließen sich auch von einem 3:4-Rückstand nicht einschüchtern. Im Endspurt machten Paulina Friebe, Milla Pardela und Chenhao Chen den 6:4-Endstand und den Finaleinzug perfekt.

Finalgegner FC Bayern München stellte ein deutlich älteres Team ohne U-15-Spielerin, beim TSV Korntal gehörten drei Mädchen noch der jüngeren Altersklasse an. Den 0:2-Rückstand wandelten Rhea Zhu Chen, Paulina Friebe und Milla Pardela in eine vielversprechende 3:2-Führung um, die weiteren Einzel gingen zum Teil sehr knapp an die Münchnerinnen, die gemeinsam mit der Jungenmannschaft mit dem Mannschaftsbus der großen Fußballer die Reise nach Salzgitter antraten.

Den TSV-Mädchen geht die Luft aus

„Der FC Bayern sicherte sich nicht unverdient den Meistertitel“, konstatierte Friedemann Wagner, „leider ging unseren Mädels am Ende etwas die Luft aus, auch weil die Bayerinnen am hinteren Paarkreuz zwei klassische Abwehrspielerinnen aufboten, mit denen unsere Youngsters noch etwas Probleme hatten.“ Mit der deutschen Vizemeisterschaft ist der TSV Korntal wir dennoch sehr zufrieden.